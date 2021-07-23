США закупили у Pfizer еще 200 млн доз вакцины

"Федеральное правительство воспользовалось теми положениями своего контракта с Pfizer, которые дают возможность закупить эти 200 млн доз вакцины Pfizer, чтобы те были поставлены между осенью 2021 года и весной 2022 года в целях подготовки к будущим потребностям в сфере вакцинации, включая <...> обеспечение вакцин для детей в возрасте младше 12 лет и возможных бустерных [дополнительных] прививок, если исследования покажут, что таковые необходимы", - отметила Псаки.