В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

США закупили у Pfizer еще 200 млн доз вакцины от коронавируса

ТАСС
45 минут назад

Администрация США приобрела у американской компании и ее германского партнера BioNTech еще 200 млн доз вакцины от коронавируса. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

США закупили у Pfizer еще 200 млн доз вакцины
Фото: ReutersReuters

"Да, мы произвели эту закупку", - сказала официальный представитель президента США.

По ее словам, власти США "всегда готовились к любому сценарию" в данной области.

"Федеральное правительство воспользовалось теми положениями своего контракта с Pfizer, которые дают возможность закупить эти 200 млн доз вакцины Pfizer, чтобы те были поставлены между осенью 2021 года и весной 2022 года в целях подготовки к будущим потребностям в сфере вакцинации, включая <...> обеспечение вакцин для детей в возрасте младше 12 лет и возможных бустерных [дополнительных] прививок, если исследования покажут, что таковые необходимы", - отметила Псаки.

В мире,Pfizer,Администрация США,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители