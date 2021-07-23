Россия ускорит поставки вакцины "Спутник V" в Аргентину

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минздрав Аргентины ускорят поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину. Об этом, как передает «Интерфакс», говорится в совместном заявлении организаций по итогам онлайн-переговоров.

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Стороны подтвердили совместную работу, направленную на ускорение поставки вакцины в Аргентину, и заявили о том, что договоренности пересмотрены не будут.

Согласно заявлению, 2 миллиона доз первого и второго компонентов вакцины уже одобрено или одобряется к распространению.

В отдельном комментарии РФПИ сообщается, что увеличение производства «Спутника V» произойдет уже в сентябре 2021 года.

«Благодаря локализации производства во многих странах дополнительные производственные мощности будут вскоре введены в эксплуатацию в Аргентине, Индии, Китае, Южной Корее и ряде других стран», - заявили в фонде.

В РФПИ также приветствовали заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины «Спутник V» продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет.

Накануне аргентинская газета La Naсion https://www.lanacion.com.ar/politica/la-revelacion-de-la-encrucijada-mas-desesperante-del-gobierno-nid22072021/ со ссылкой на письмо советника президента страны Сесилии Никколини первому заместителю гендиректора РФПИ Анатолию Браверману сообщали о критической задержке поставки второго компонента «Спутника V» и об угрозе разрыва контракта.