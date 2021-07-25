В США заявили о продолжении авиаударов по талибам в Афганистане

«Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат совершать свои нападения, – сказал генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.