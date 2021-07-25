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В США заявили о продолжении авиаударов по талибам в Афганистане

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Соединенные Штаты не прекратят наносить авиаудары для поддержки безопасности Афганистана в противодействие движению «Талибан (признано террористическим и запрещено в России), сообщил командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи.

В США заявили о продолжении авиаударов по талибам в Афганистане
Фото: ReutersReuters

«Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат совершать свои нападения, – сказал генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Ранее «Талибан» попросило «все страны мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана.

До этого представитель афганского минобороны Фавад Аман заявил, что правительственные силы освободили от боевиков район Карух в провинции Герат на западе страны.

Представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.

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