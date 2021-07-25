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Взрыв прогремел у офиса нефтяной компании в Афинах

News.ruиещё 3
19 минут назад

Один человек пострадал в результате взрыва у офиса нефтяной компании в пригороде Афин Вари. Об этом сообщает газета «Прото Тема» со ссылкой на информацию полиции.

Взрыв прогремел у офиса нефтяной компании в Афинах
Фото: ex-press.byex-press.by

Инцидент произошёл после 22:30 в субботу, 24 июля, возле здания компании на улице Каподистриу. В результате охранник получил лёгкие ранения. Для тушения возгорания на место происшествия прибыли две пожарные машины.

Расследованием занимается отдел полиции по обезвреживанию взрывчатых веществ.

В свою очередь издание «Этнос» сообщает, что речь идёт о нефтяной компании Revoil. Она контролирует около 10% местного рынка нефтепродуктов и торгует горюче-смазочными материалами через сеть автозаправочных станций, насчитывающую 520 точек по всей Греции.

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