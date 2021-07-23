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"Нужны гарантии": Украина выдвинула требования Западу по "Севпотоку – 2"

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, курирующая вопросы европейской и евроатлантической интеграции, рассказала, какую компенсацию Киев ждет из-за достройки российского газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина24".

Напомним, что на текущей неделе Германия и США опубликовали совместное заявление. В нем говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В документе также сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2", в том числе — США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы необходимо продолжать транзит российского газа по территории Украины после 2024 года. Берлин обязуется использовать все доступные способы влияния, чтобы договор между Москвой и Киевом о транзите газа был пролонгирован.

"В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта", — отметила вице-премьер Украины.

Путин анонсировал уникальные предложения для Японии по Курилам

Президент РФ Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах, передает ТАСС.

Путин отметил, что обсуждал это с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения.

«То, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — сказал глава государства.

Правила въезда в Россию изменятся с 25 июля

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Беларуси, въезжающим в Россию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска, необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию России через мобильное приложение

"Путешествую без COVID-19", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Для иностранцев, въезжающих в нашу страну из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана норма вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Банк России резко изменил ключевую ставку

Центробанк резко поднял ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

Регулятор объяснил решение тем, что во втором квартале года российская экономика достигла допандемического уровня.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в релизе.

Неприкрытая угроза: В Польше захотели разместить американские танки в России

Рамблер

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак сообщил, куда Варшава направит закупленные у Соединенных Штатов танки «Абрамс». Об этом он рассказал в эфире телеканала «вПольсце».

«Они будут размещены на равнине. Это равнина, которую стратеги называют «Смоленскими воротами», а далее — «Брестскими воротами», она тянется от востока (речь о западе. — примечание «Газеты.Ru») России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться», — отметил он.

Министерство обороны Польши опубликовало в Twitter фрагмент из его выступления, однако после этого быстро удалило его. Скриншот с записью сохранился у экс-главы польского военного ведомства Томаша Семоняка в его Twitter-аккаунте.

В МОК объяснили включение Крыма в состав России на сайте Игр

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — приводит слова представителя пресс-службы МОК «Р-Спорт».

"Расизм": На Олимпиаде в Токио разразился новый скандал

Проживающий в японской столице Токио сенегальский певец Латир Си пожаловался, что его отстранили от церемонии открытия Олимпийских игр — 2020.

«Это чистейший расизм. Мне передали то, что они говорили: почему этот парень, почему этот африканский парень? Я всякое видел, многое испытывал, но это никак не вяжется с Олимпиадой. Почему я должен молчать?

Дело не в деньгах, мне просто грустно, я разочарован в них. Это нечестно. Я делал все для этой страны. Я приехал в 1994 году, я везде выступал с японскими артистами, я участвую во многих событиях. И вот что я имею», — приводит слова музыканта Independent.

Украина запретила въезд российским морякам

На Украине отказали во въезде в страну 12 российским морякам. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что они прибыли к украинскому пункту пропуска «морской порт Южный» в Одесской области на судне под флагом Либерии. Пограничники проверили их паспорта, полученные в Крыму, после чего признали документы недействительными. Кроме того, членам экипажа на три года запретили въезд на Украину.

В ГПСУ объяснили, что приняли такое решение на основании закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины». Согласно ему, любой документ, выданный российскими органами государственной власти на территории Крыма, считается украинскими властями недействительным.

Россияне назвали лучший город для жизни на пенсии

Каждый шестой россиянин, принявший участие в опросе «Работы.ру» и СберНПФ, хотел бы жить на пенсии в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» из всех российских регионов.

В ответ на вопрос о том, в каком городе они хотели бы встретить пенсию, респонденты чаще всего выбирали Москву (16 процентов), Санкт-Петербург (15 процентов), Сочи (12 процентов), Краснодар (шесть процентов) и Калининград (три процента).

64 процента опрошенных москвичей заявили, что не собираются уезжать из города после выхода на пенсию. Однако 36 процентов жителей Москвы мечтают провести старость в Сочи, а 17 процентов - в Санкт-Петербурге.

Россияне начали скупать кнопочные телефоны

В России отмечен резкий скачок спроса на один из символов 1990-х – кнопочные мобильные телефоны. По словам аналитиков, эта ситуация, очевидно, связана с условиями, вызванными пандемией коронавируса.

По данным издания "Коммерсантъ", которое ссылается на крупнейших ретейлеров, в России зафиксировано увеличение спроса на кнопочные телефоны - до 26%. При этом ранее уровень спроса на эту категорию товаров каждый год падал на 5-10%.