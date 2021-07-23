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Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, курирующая вопросы европейской и евроатлантической интеграции, рассказала, какую компенсацию Киев ждет из-за достройки российского газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина24".
Напомним, что на текущей неделе Германия и США опубликовали совместное заявление. В нем говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В документе также сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2", в том числе — США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы необходимо продолжать транзит российского газа по территории Украины после 2024 года. Берлин обязуется использовать все доступные способы влияния, чтобы договор между Москвой и Киевом о транзите газа был пролонгирован.
"В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта", — отметила вице-премьер Украины.
Президент РФ Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах, передает ТАСС.
Путин отметил, что обсуждал это с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения.
«То, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — сказал глава государства.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Беларуси, въезжающим в Россию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска, необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию России через мобильное приложение
"Путешествую без COVID-19", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Для иностранцев, въезжающих в нашу страну из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана норма вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Центробанк резко поднял ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.
Регулятор объяснил решение тем, что во втором квартале года российская экономика достигла допандемического уровня.
«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в релизе.
Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак сообщил, куда Варшава направит закупленные у Соединенных Штатов танки «Абрамс». Об этом он рассказал в эфире телеканала «вПольсце».
«Они будут размещены на равнине. Это равнина, которую стратеги называют «Смоленскими воротами», а далее — «Брестскими воротами», она тянется от востока (речь о западе. — примечание «Газеты.Ru») России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться», — отметил он.
Министерство обороны Польши опубликовало в Twitter фрагмент из его выступления, однако после этого быстро удалило его. Скриншот с записью сохранился у экс-главы польского военного ведомства Томаша Семоняка в его Twitter-аккаунте.
В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.
«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — приводит слова представителя пресс-службы МОК «Р-Спорт».
Проживающий в японской столице Токио сенегальский певец Латир Си пожаловался, что его отстранили от церемонии открытия Олимпийских игр — 2020.
«Это чистейший расизм. Мне передали то, что они говорили: почему этот парень, почему этот африканский парень? Я всякое видел, многое испытывал, но это никак не вяжется с Олимпиадой. Почему я должен молчать?
Дело не в деньгах, мне просто грустно, я разочарован в них. Это нечестно. Я делал все для этой страны. Я приехал в 1994 году, я везде выступал с японскими артистами, я участвую во многих событиях. И вот что я имею», — приводит слова музыканта Independent.
На Украине отказали во въезде в страну 12 российским морякам. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.
Отмечается, что они прибыли к украинскому пункту пропуска «морской порт Южный» в Одесской области на судне под флагом Либерии. Пограничники проверили их паспорта, полученные в Крыму, после чего признали документы недействительными. Кроме того, членам экипажа на три года запретили въезд на Украину.
В ГПСУ объяснили, что приняли такое решение на основании закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины». Согласно ему, любой документ, выданный российскими органами государственной власти на территории Крыма, считается украинскими властями недействительным.
Каждый шестой россиянин, принявший участие в опросе «Работы.ру» и СберНПФ, хотел бы жить на пенсии в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».
В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» из всех российских регионов.
В ответ на вопрос о том, в каком городе они хотели бы встретить пенсию, респонденты чаще всего выбирали Москву (16 процентов), Санкт-Петербург (15 процентов), Сочи (12 процентов), Краснодар (шесть процентов) и Калининград (три процента).
64 процента опрошенных москвичей заявили, что не собираются уезжать из города после выхода на пенсию. Однако 36 процентов жителей Москвы мечтают провести старость в Сочи, а 17 процентов - в Санкт-Петербурге.
В России отмечен резкий скачок спроса на один из символов 1990-х – кнопочные мобильные телефоны. По словам аналитиков, эта ситуация, очевидно, связана с условиями, вызванными пандемией коронавируса.
По данным издания "Коммерсантъ", которое ссылается на крупнейших ретейлеров, в России зафиксировано увеличение спроса на кнопочные телефоны - до 26%. При этом ранее уровень спроса на эту категорию товаров каждый год падал на 5-10%.
По мнению экспертов, эта ситуация, очевидно, связана с массовым переходом людей на дистанционную работу, где кнопочные телефоны служат им заменой стационарных. Кроме этого, на спрос могло оказать влияние начало дачного сезона и возвращение в РФ трудовых мигрантов. Не последняя роль может играть стремление граждан обеспечить защиту своим персональным данным, поскольку кнопочные телефоны подвержены взломам в меньшей степени, чем смартфоны.