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Жалобу России на Украину зарегистрировали в ЕСПЧ

Вероника Полынина
24 минуты назад

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике суда.

Жалобу России на Украину зарегистрировали в ЕСПЧ
Фото: ReutersReuters

«Жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», - сообщили в ЕСПЧ.

Накануне Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, которые последовали после насильственной смены власти на Украине в 2014 году.

В жалобе приводятся нарушения, ответственность за которые, по мнению Москвы, лежит на Киеве. В их числе гибель мирного населения на Майдане, в Одессе и Донбассе; подавление свободы слова и преследование инакомыслящих; дискриминация русскоязычного населения; дискриминация российских компаний; водная блокада Крыма; крушение «Боинга» MH17 в 2014 году вследствие того, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.

В МИД РФ в связи с подачей жалобы заявили, что Россия ожидает «беспристрастного и не политизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств».

В МИД добавили, что решение о подаче жалобы назрело уже давно, а сложившаяся на Украине обстановка не оставила Москве иного выбора, кроме как обратиться в международные судебные инстанции.

В мире,ЕСПЧ,Совет Европы,МИД,Россия,Украина,
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