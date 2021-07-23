Жалобу России на Украину зарегистрировали в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике суда.
«Жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», - сообщили в ЕСПЧ.
Накануне Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, которые последовали после насильственной смены власти на Украине в 2014 году.
В жалобе приводятся нарушения, ответственность за которые, по мнению Москвы, лежит на Киеве. В их числе гибель мирного населения на Майдане, в Одессе и Донбассе; подавление свободы слова и преследование инакомыслящих; дискриминация русскоязычного населения; дискриминация российских компаний; водная блокада Крыма; крушение «Боинга» MH17 в 2014 году вследствие того, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.
В МИД РФ в связи с подачей жалобы заявили, что Россия ожидает «беспристрастного и не политизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств».
В МИД добавили, что решение о подаче жалобы назрело уже давно, а сложившаяся на Украине обстановка не оставила Москве иного выбора, кроме как обратиться в международные судебные инстанции.