В Швейцарии 128 человек умерли после прививки от коронавируса

В Швейцарии 128 человек умерли после вакцинации от коронавируса через разные промежутки времени. Сообщение об этом опубликовано на портале надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic.

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По заявлению ведомства, несмотря на временную зависимость, нет фактов, которые напрямую подтверждают, что вакцинация стала главной причиной смерти.