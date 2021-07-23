В Швейцарии 128 человек умерли после прививки от коронавируса

В Швейцарии 128 человек умерли после вакцинации от коронавируса через разные промежутки времени. Сообщение об этом опубликовано на портале надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic.
По заявлению ведомства, несмотря на временную зависимость, нет фактов, которые напрямую подтверждают, что вакцинация стала главной причиной смерти.
Специалисты изучили 4319 сообщений о предполагаемых побочных реакциях на вакцины против COVID-19. Лишь 35,6 процента сообщений о негативных эффектах были расценены как серьезные.