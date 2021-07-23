В ЕС одобрили препарат Moderna для подростков с 12 лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препарат компании Moderna для вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12–17 лет, сообщает РИА Новости. Отмечается, что рекомендация для использования вакцины Spikevax для лиц в возрасте 12–17 лет такая же, как и для лиц старше 18 лет. Препарат вводят в плечо двумя уколами с промежутком в четыре недели.

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Ранее Moderna разрешили к применению в Евросоюзе с 18 лет. Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".