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Литва испытывает дефицит колючей проволоки для укрепления границы с Белоруссией

Газета.Ruиещё 2
36 минут назад

В Литве отмечается существенная нехватка колючей проволоки для строительства линии заграждения на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса.

В Литве возник дефицит колючей проволоки для защиты границы
Фото: ReutersReuters

«Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие», — отметил чиновник.

По словам Абрамавичюса, дефицит концертины — колючей проволоки с острыми лезвиями — связан с тем, что в Литве ее не производят, а дополнительные сложности возникают в связи с тем, что этот продукт относится к военной номенклатуре.

«Поэтому просто так им поделиться нельзя, это связано с особыми процедурами», — уточнил Абрамавичюс.

МВД Литвы уже израсходовала весь армейский резерв — 4,5 км колючей проволоки, а в ближайшее время будут закуплены еще 20 км.

Ранее на границе Белоруссии и Литвы литовские пограничники открыли огонь по мигрантам.

В мире,МВД,ИТАР-ТАСС,Литва,Беларусь,
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