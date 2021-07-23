В Литве возник дефицит колючей проволоки для защиты границы

В Литве отмечается существенная нехватка колючей проволоки для строительства линии заграждения на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса.

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«Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие», — отметил чиновник.

По словам Абрамавичюса, дефицит концертины — колючей проволоки с острыми лезвиями — связан с тем, что в Литве ее не производят, а дополнительные сложности возникают в связи с тем, что этот продукт относится к военной номенклатуре.

«Поэтому просто так им поделиться нельзя, это связано с особыми процедурами», — уточнил Абрамавичюс.

МВД Литвы уже израсходовала весь армейский резерв — 4,5 км колючей проволоки, а в ближайшее время будут закуплены еще 20 км.