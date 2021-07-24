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Зеленский подписал указ о мерах по подготовке Украины к членству в НАТО

Lenta.ruиещё 6
12 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора». Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский подписал указ о подготовке Украины к членству в НАТО
Фото: ReutersReuters

В указе уточняется, что подготовка Украины к членству в НАТО является «сверхважной государственной задачей», и Киев намерен принять все необходимые меры для становления полноценным членом альянса.

В заявлении также прописан целый ряд поручений правительству страны. Теперь украинским министрам и чиновникам необходимо проанализировать состояние реализации годовых нацпрограмм и принять меры для повышения их эффективности. Минобороны Украины поручено в кратчайшие сроки принять меры с целью назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина ждет нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. По его мнению, альянс должен дать стране конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в блок. Он также заявил, что план действий по членству Украины в НАТО станет настоящим сигналом для России.

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