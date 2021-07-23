Лукашенко увидел выгоду в росте мировых цен на еду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел возможность улучшить экономическое положение в стране на фоне роста мировых цен на еду, передает БЕЛТА.

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Он отметил, что увеличение стоимости на продовольствие плохо «в планетарном масштабе», но для Белоруссии это выгодно, поскольку дает шанс «наконец-то получить мало-мальскую отдачу».

«Мы болели за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги», — сказал Лукашенко.

Глава республики добавил, что цены будут расти, а спрос будет «неимоверный».

«Вот в чем состоит момент сегодняшнего дня», — сказал он.

От аграриев Лукашенко потребовал оперативно и качественно организовать уборочную кампанию.