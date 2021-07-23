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Лукашенко увидел выгоду в росте мировых цен на еду

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел возможность улучшить экономическое положение в стране на фоне роста мировых цен на еду, передает БЕЛТА.

Лукашенко увидел выгоду в росте мировых цен на еду
Фото: Danil Shamkin / NurPhoto / Getty ImagesDanil Shamkin / NurPhoto / Getty Images

Он отметил, что увеличение стоимости на продовольствие плохо «в планетарном масштабе», но для Белоруссии это выгодно, поскольку дает шанс «наконец-то получить мало-мальскую отдачу».

«Мы болели за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги», — сказал Лукашенко.

Глава республики добавил, что цены будут расти, а спрос будет «неимоверный».

«Вот в чем состоит момент сегодняшнего дня», — сказал он.

От аграриев Лукашенко потребовал оперативно и качественно организовать уборочную кампанию.

Ранее президент Белоруссии поставил задачу сохранить до конца года ВВП страны на уровне 3,5 процента, несмотря на западные санкции. Он отметил, что санкции создают некоторые проблемы. Например, у некоторых белорусских предприятий возникли трудности с закупкой комплектующих в Европе. Лукашенко уверен, что более активные темпы импортозамещения позволили бы стране избежать подобных ситуаций.

В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
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