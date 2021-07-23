В Белоруссии ликвидируют несколько правозащитных организаций

Власти Белоруссии продолжают зачистку действующих на территории страны правозащитных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает Telegram-канал DW.

Фото: Human Constanta Human Constanta

Проверкам со стороны белорусских правоохранительных органов подверглись сразу несколько объединений: Офис европейской экспертизы и коммуникаций, Human Constanta, а также Центр правовой трансформации. Решение о ликвидации этих НКО было принято Минским городским исполнительным комитетом 22 июля.

Главным направлением их деятельности, как отмечает портал, были повышение осведомленности граждан в области права, аналитическая работа, а также содействие пострадавшим от репрессий белорусам.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Белоруссии подало в Верховный суд страны несколько исковых заявлений о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов и Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. По данным ведомства, сотрудники НКО нарушили срок предоставления отчета об устранении ранее выявленных нарушений.

13 президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал о начале активной борьбы против действующих в республике прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций (НКО и НПО).