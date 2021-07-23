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Закон о коренных народах Украины вступил в силу

ТАСС
23 минуты назад

Закон о коренных народах Украины опубликован в пятницу в официальном издании Верховной рады "Голос Украины", таким образом, документ вступил в силу.

Закон о коренных народах Украины вступил в силу
Фото: ReutersReuters

Закон предусматривает установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, которых относят к коренным народам Украины. Однако русские среди них не значатся. Закон, инициированный президентом страны Владимиром Зеленским, был принят Верховной радой 1 июля. Зеленский подписал его на текущей неделе.

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Закон определяет, что коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

Согласно закону, коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции и законов страны, а также имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку. Коренные народы также имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

При этом законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что закон не соответствует нормам международного гуманитарного права. Глава государства отметил, что называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо", что такая позиция абсолютно не соответствует истории, а также что идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Последствия принятия закона, по его мнению, можно будет сравнить с оружием массового поражения.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,Украина,
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