Закон о коренных народах Украины вступил в силу

Закон о коренных народах Украины опубликован в пятницу в официальном издании Верховной рады "Голос Украины", таким образом, документ вступил в силу.

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Закон предусматривает установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, которых относят к коренным народам Украины. Однако русские среди них не значатся. Закон, инициированный президентом страны Владимиром Зеленским, был принят Верховной радой 1 июля. Зеленский подписал его на текущей неделе.

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Закон определяет, что коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

Согласно закону, коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции и законов страны, а также имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку. Коренные народы также имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

При этом законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.