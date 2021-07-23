Обзор иноСМИ: «Железный занавес разорвет ЕС в клочья»

«Железный занавес разорвет ЕС в клочья»

Фото: Рамблер Рамблер

Автор The Telegraph Джонатан Саксти считает, что новые разногласия руководства ЕС с Венгрией и Польшей «способны разорвать союз в клочья». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте из-за ЛГБТ-разногласий заговорил о Евросоюзе без Венгрии («Если вам не нравится толерантность, есть альтернатива: выйти из Союза», - сказал он венгерскому премьеру Виктору Орбану).

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По словам Саксти, Брюсселю все чаще советуют «закрутить гайки» в отношении государств Центральной и Восточной Европы и вводить против них финансовые санкции, если они нарушают законодательство ЕС. Однако эти страны все меньше нуждаются в деньгах Евросоюза, подчеркнул автор (к примеру, показатели Венгрии по доле госдолга к ВВП гораздо лучше, чем у Франции и Италии). По его мнению, риск состоит в том, что в случае давления государства вообще могут потерять стимул оставаться в блоке. «А если Венгрия и Польша знают, что ЕС не «нажмет на курок», у них мало поводов меняться», - заключил Саксти.

Байден и Меркель решили судьбу Украины без Зеленского

Автор украинского портала Еспресо.TV Марина Данилюк-Ярмолаева заявила о «полном крахе хаотичной международной политики» Владимира Зеленского. Она отметила, что глава США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились по «Северному потоку-2» без участия Зеленского.

Автор отметила, что до этого команда Зеленского заблокировала важнейшие реформы, продвигаемые на Украине Западом, потребовала принять Украину в НАТО и начала грозить ЕС и США сближением с Китаем. «Неудивительно, что Байден и Меркель в итоге свое собственное соглашение подписывают», - заявила Данилюк-Ярмолаева. По ее мнению, Вашингтон и Берлин «дают Украине кусочек», который позволит ей выжить и не попасть в политическую зависимость от России, «но ничего больше».

Россия и Афганистан: Москва лишилась ремня безопасности

Турецкое издание Duvar пишет, что власти России не слишком обрадовались уходу США из Афганистана, хоть и критиковали американцев за провал операции. Эксперт в международной политике Мухдан Саглам считает, что США в Афганистане были для России «ремнем безопасности», который сдерживал потенциальный поток беженцев и наркотрафик.

По словам Саглам, наркоторговля вызывает у России «особую головную боль»: в Афганистане производится почти 90 процентов всего мирового героина, а РФ - среди лидеров по его потреблению. С помощью наркоторговли преступные группировки укрепляют свою власть, меняя деньги и оружие на наркотики. «Конец американского времени в Афганистане грозит разрастанием терроризма в регионе и ростом наркотрафика, который может превратиться в национальный кризис и повлечь региональный хаос», - заключила эксперт.

День Брейвика: Норвегия никогда не забудет

Шведская газета Aftonbladet опубликовала материал о 22 июля 2011 года - дне, когда норвежец Андерс Брейвик устроил теракт в Осло, жертвами которого стали восемь человек, и убил еще 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя.

На острове Брейвик собирался обезглавить экс-премьера Гру Харлем Брунтланн и убить как можно больше людей, но пробки задержали его и политик уехала. 32-летний на тот момент Брейвик казался собственной матери «ненормальным», а сам он называл себя борцом с исламом и «культурным марксизмом». С тех пор прошло десять лет, но для выживших и тех, кто потерял близких, воспоминания не померкли. Ларе Рашид было 16 лет, когда она пережила Утойю. Ее двухлетняя сестра - нет. «Десять лет назад я думала, что проснусь однажды утром и пойму, что давно не думала о 22 июля, но теперь я не уверена, что такой день наступит», - рассказала она.

Сможет ли российский истребитель-невидимка поставить шах и мат

Американский журнал The National Interest проанализировал информацию о российском одномоторном истребителе-невидимке Checkmate (с англ. «шах и мат») и заявил, что успех ему «не гарантирован». Истребитель, скорее всего, оснастят турбовентиляторным двигателем с управляемым вектором тяги АФ-41Ф, который в теории позволит самолету достигать уровня в 16 500 метров и максимальной скорости 1,8 Мах (как у других современных истребителей без функции малозаметности).