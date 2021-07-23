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В ЦРУ задумались о применении подходов холодной войны по отношению к Китаю

Lenta.ruиещё 2
57 минут назад

В ЦРУ задумались об использовании подходов холодной войны с Советским Союзом по отношению к Китаю, а именно о том, как их применить. Об этом рассказал директор разведуправления Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США.

В ЦРУ задумались о применении подходов холодной войны к Китаю
Фото: ReutersReuters

Бернс заявил, что на данный момент по отношению к КНР подходят некоторые стратегии работы, которые применялись во времена холодной войны.

По словам директора ЦРУ, он рассматривает сейчас один их таких подходов, а именно «упреждающее развертывание». Он изучает, как применить такое развертывание специалистов по Китаю, в частности аналитиков и оперативных сотрудников разведки с целью укрепить конкурентоспособность США.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность создания экстренной горячей линии для связи с правительством Китая, чтобы снизить риск военного конфликта между США и Китаем.

3 июня президент Джо Байден утвердил перечень из 59 военно-промышленных и технологических компаний Китая, которые якобы угрожают национальной безопасности страны, нарушают права и свободы меньшинств, а также способствуют разжиганию репрессий в американском обществе. В список вошли такие компании, как Huawei Technologies, Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation (CNNC)), один из крупнейших в мире производитель полупроводниковых чипов (Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)).

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