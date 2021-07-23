Директор ЦРУ поседел на службе в России

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс рассказал о том, что именно в годы работы послом США в России он поседел.

"Большая часть седых волос появилась у меня, когда я служил [послом США] в России", - сказал он в четверг в интервью Национальному общественному радио США.

Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах. На момент назначения ему было 49 лет. В марте этого года он был утвержден на посту директора ЦРУ, став первым карьерным дипломатом на этой должности в истории Соединенных Штатов.