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Власти Италии до конца года продлили режим ЧС из-за коронавируса

Национальная Служба Новостейиещё 3
30 минут назад

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что советом министров страны было принято решение продлить до 31 декабря действие режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

Режим ЧС из-за COVID продлен в Италии до конца года
Фото: ReutersReuters

Одобренный правительством декрет о новых мерах борьбы с COVID-19 позволяет посещать рестораны и бары в закрытых помещениях, а также музеи, кино, спортзалы, бассейны и культурные мероприятия только при наличии COVID-сертификата.

Кроме того, документ изменил критерии, согласно которым регионам Италии, в зависимости от ситуации с коронавирусом, присваиваются определённые цветовые категорий, влияющие на введение определённых ковидных ограничений.

Ранее глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца заявил, что для победы над коронавирусом Италии нужны все безопасные вакцины с доказанной эффективностью, вне зависимости от того, где их разработали, отмечает «Свободная пресса».

Итальянский премьер-министр Марио Драги не исключил, что Италия будет самостоятельно закупать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», не дожидаясь её одобрения в Евросоюзе, сообщает телеканал «МИР 24».

В мире,Марио Драги,Минздрав РФ,ЕС,РИА Новости,Италия,
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