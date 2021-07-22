В Литве предложили шантажировать РФ строительством «СП-2»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал «ошибкой» соглашение США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2». Об этом пишет Delfi.

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Он заявил, что страны Запада должны добиться получения Украиной выгоды от строительства газопровода. В частности, Ландсбергис предложил шантажировать Россию и использовать «Северный поток-2» как «рычаг» для того, чтобы «потребовать вывода российских войск с территории Украины».

По его мнению, альтернативным решением также может быть предоставление республике плана действий по членству в НАТО. Дипломат добавил, что новый газопровод является «огромной победой» для президента России Владимира Путина, за которую он «должен заплатить действительно высокую цену».