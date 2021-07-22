США ввели новые санкции против Кубы

Соединённые Штаты объявили о новых санкциях против Кубы. Ограничительные меры распространяются на министра обороны республики Альваро Лопеса Миеру, а также на одно из подразделений кубинского МВД.

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Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Ранее о том, что президент США Джо Байден объявит о новых американских санкциях против членов правительства Кубы, сообщала газета Politico.

Также в Госдепе рассказали, что после протестов на Кубе США изучают возможность увеличения числа сотрудников американского посольства в Гаване.