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США ввели новые санкции против Кубы

RT на русскомиещё 5
33 минуты назад

Соединённые Штаты объявили о новых санкциях против Кубы. Ограничительные меры распространяются на министра обороны республики Альваро Лопеса Миеру, а также на одно из подразделений кубинского МВД.

США ввели новые санкции против Кубы
Фото: ReutersReuters

Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Ранее о том, что президент США Джо Байден объявит о новых американских санкциях против членов правительства Кубы, сообщала газета Politico.

Также в Госдепе рассказали, что после протестов на Кубе США изучают возможность увеличения числа сотрудников американского посольства в Гаване.

В сентябре 2020 года министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во время выступления на сессии Генассамблеи ООН назвал поведение США «самой большой угрозой международному миру и безопасности».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы.

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