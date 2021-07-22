Пока вы не уснули: Протасевич раскрыл настоящих организаторов протестов

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Протасевич назвал «настоящих» организаторов протестов

Администраторы и владельцы популярных Telegram-каналов были настоящими организаторами белорусских протестов, тогда как роль оппозиции в них существенно переоценена. Об этом заявил бывший главный редактор проекта NEXTA Роман Протасевич в интервью литовской газете Vakaro zinios.

Россия подала первую в истории жалобу на Украину в ЕСПЧ

Жалоба направлена на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В заявлении России идет речь об «ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми», в том числе на Майдане в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году и в ходе операции в Донбассе.

Украинцы устроили сбор денег c туристов в Крыму

Приезжие с Украины в оранжевых жилетках занимаются сбором денег с отдыхающих на косе Беляус, что на западном побережье Крыма. Они объясняют это тем, что пляж якобы находится в аренде.

В России выявлен бразильский штамм COVID «гамма»

Бразильский штамм коронавирусной инфекции «гамма» выявлен на территории России, он, как и индийский штамм «дельта», является более заразным. Об этом сообщил научный центр «Вектор».

Покупатели пожаловались на опустевшие полки "Пятерочки"

Покупатели из разных городов России пожаловались на опустевшие полки «Пятерочки». В магазинах не хватает напитков, колбасных изделий, средств гигиены, муки и дрожжей. В X5 Retail Group заявили, что на спрос повлияла погода.

Сбившая троих детей в Москве девушка обжаловала свой арест

«Башкирова подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября», - пояснили в суде.

Навка оправдалась за свое высказывание о гимнасте

Ранее экс-спортсменка опубликовала в соцсети видео, в котором мужчина выступает в упражнениях с лентой.

«Своим высказыванием я не хотела никого задеть. У меня есть устойчивое мнение и свое понимание на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике», — отметила она.

Имущество Арашуковых изъяли в пользу государства

Суд изъял имущество Рауфа и Рауля Арашуковых на сумму, превышающую 1,3 млрд рублей, в пользу государства.

Мать 10-летнего австрийца рассказала о письме Путину

Мать десятилетнего австрийца, написавшего письмо президенту России Владимиру Путину, Сюзанна Брандштеттер рассказала, что идея с посланием полностью принадлежит ребенку, и ответа никто не ждал. Она отметила, что весь текст Маттиас написал сам, родители даже особо не проверяли грамматику, только напечатали на компьютере выбранным им шрифтом.

Фигурант дела о коррупции на Ставрополье впал в кому