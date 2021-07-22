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Киев пообещал России "неминуемое поражение" из-за иска в ЕСПЧ

Прайм
17 минут назад
В тяжбе с Украиной в ЕСПЧ Россию ожидает "неминуемое поражение" из-за поданной ранее жалобы, считает глава Минюста Украины Денис Малюська.
Киев пообещал России "неминуемое поражение" в ЕСПЧ
Фото: ReutersReuters
"С правовой точки зрения — их ожидает неминуемое поражение", — заявил представитель ведомства.
По его мнению, поданное Москвой заявление включает в себя "все мифы российской пропаганды".
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Малюськи, заявила, что он "должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами".
Напомним, что ранее в четверг Россия объявила об обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) со своей первой межгосударственной жалобой. Москва выдвинула к Киеву десять претензий, в том числе:
подавление свободы слова,
гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, дискриминация русскоговорящего населения и бизнеса, блокирование Северо-Крымского канала.
Также в жалобе Россия отмечает, что катастрофа малайзийского Boeing MH17 в 2014 году произошла из-за "незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".
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