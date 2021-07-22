Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о том, что ее сотрудники разоблачили и обезвредили «агентурную сеть ФСБ» на территории Херсонской области, в которую входили силовики, чиновники и сотрудники спецслужб.
По версии ведомства, «русские шпионы» передавали в Москву информацию о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, правоохранительных органах, военных подразделениях и органах местного самоуправления, передает «Страна.ua».
Отмечается, что организатором сети выступил бывший замначальника регионального управления СБУ. В 2014-м он выехал в Россию, где был, предположительно, завербован российскими спецслужбами. Утверждается, что в ячейке также состояли сотрудник прокуратуры, полицейский, чиновник Службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудник местной администрации.
СБУ полагает, что всем указанным лицам было предъявлено подозрение в государственной измене. «Московский куратор сети – кадровый офицер ФСБ России», – говорится в сообщении.
Ранее МВД Украины заявило, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. В числе нападавших были два сотрудника Службы безопасности Украины.