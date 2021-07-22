"Мифы российской пропаганды": На Украине ожидают поражения России в ЕСПЧ

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«Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды... с юридической точки зрения — их ожидает неминуемое поражение», — написал он.

В документе затрагиваются события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Обращение «призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», зафиксировать их, заставить украинских властей перестать их совершать, расследовать эти нарушения и привлечь виновных к ответственности.

гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;

гибели людей, причинения вреда здоровью и уничтожения имущества при обстрелах ВС Украины сопредельных территорий РФ;

практики подавления свободы слова и преследования инакомыслящих, включая политиков, журналистов и рядовых граждан;

дискриминации русскоговорящего населения и вытеснения русского языка, в том числе из сферы образования;

дискриминации российских компаний и предпринимателей;

лишения жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;

водной блокады Крыма;

нападений на дипломатические, консульские и иные представительства РФ на Украине;

крушения самолёта MH17, которое произошло 17 июля 2014 года, когда власти Украины не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий. В результате погибли все пассажиры и экипаж — 298 человек;

отсутствия необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершённых преступлений. Жалоба касается:

Россия просит ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма , не ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к образованию на родном языке, отменить запрет на вещание русскоязычных теле- и радиоканалов, не огранивать доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Кремль считает абсолютно закономерной межгосударственную жалобу России на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), которая предусмотрена правилами этой организации. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации", - сказал Песков, комментируя отношение Кремля к обращению России в ЕСПЧ.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия вправе ожидать от ЕСПЧ соответствующей реакции на те негативные процессы, которые происходят на Украине. "Вы знаете, что президент [России Владимир Путин] говорил о весьма и весьма негативных процессах, которые сейчас происходят на Украине. Конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы", - отметил пресс-секретарь.

При этом Песков указал, что это не просто формальное обращение, а попытка разобраться.

"Да, безусловно", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время представитель Кремля констатировал, что ЕСПЧ зачастую не реагирует на те или иные события. "Мы, действительно, не имеем реакции этой организации по многим вопросам. В рамках тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия, - отметил Песков. - Этот орган часто выносит вердикты по разным вопросам, часто реагирует на те или иные события, но также часто и не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна".

Межгосударственная жалоба Российской Федерации на Киев в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отвечает "интересам европейского публичного порядка и защищает ценности Совета Европы ", заявил постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский.

По словам дипломата, Россия впервые приняла решение направить в ЕСПЧ на основании статьи 33 ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека) межгосударственную жалобу в связи с "очевидной неспособности украинского государства положить конец продолжающимся нарушениям прав человека, собственной конституции и обязательств по международному праву".

Солтановский также отметил, что в "жалобе указывается на дискриминации русскоязычного населения Украины, в том числе в области образования, на водную блокаду жителей Крыма, жестокости и убийства, совершаемые украинскими военными в ходе так называемой антитеррористической операции против населения ДНР и ЛНР".

Постпред РФ при СЕ указал на ответственность Киева за катастрофу рейса МН-17. Она произошла в результате того, что своевременно не было закрыто воздушное пространство над опасными для полетов гражданской авиации районами страны.

"Москва ожидает, что лежащие в основе жалобы факты многочисленных нарушений Украиной своих обязательств по ЕКПЧ, подкрепленные серьезным массивом доказательств, будут беспристрастно изучены и оценены европейским судом", - цитирует ТАСС постпреда РФ в Совете Европы.

Судья от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов считает, что суд будет независимо и беспристрастно расследовать межгосударственную жалобу Москвы на Киев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Такая жалоба обычно рассматривается не один год, учитывая, что Грузией и Украиной подано свыше десятка жалоб против России», — сказал он.

Дедов также отметил, что предстоит «интересный процесс».

«Сегодня российская Генпрокуратура подала в ЕСПЧ жалобу по поводу ответственности властей Украины за целый ряд преступлений, совершенных в последние годы. Это первое действие Генпрокуратуры в рамках ее новых полномочий в рамках изменений закона «О прокуратуре Российской Федерации». В этом смысле жалоба имеет исторический характер, однако, убежден, она может иметь и исторические по масштабу последствия», – написал Косачев в Facebook.

По его словам, «сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся «отмазывать» наломавшие гнилых дров киевские власти».

«Как и в случае с рассмотрением «российских» дел, очень хотелось бы надеяться на столь же быстрые действия Европейского суда по данной жалобе. Но увы – слишком часто ЕСПЧ выносит крайне политизированные вердикты, следуя в фарватере логики европейских политиков», – написал Косачев.

В то же время он отметил, что «в Киеве прекрасно знают о творящихся украинскими силовиками и головорезами из «добробатов» преступлениях и очень боятся, что все это всплывет с мощной доказательной базой в каких-то судебных инстанциях. Тогда и западным покровителям будет не очень комфортно оправдывать действия тех, на чьих руках кровь детей, стариков и женщин Донбасса».

«Крот истории роет медленно, но неотвратимо. Особенно если ему помогает такое серьезное учреждение, как российская Генпрокуратура. Так что сегодня сделан очень важный шаг к победе справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине», – резюмировал Косачев.

У России большие шансы получить поддержку Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе против Украины. Об этом в беседе с URA.RU отметили глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников и его первый заместитель Виктор Водолацкий

«Шансы у России большие, потому что нарушения, которые творятся на Украине, не укладываются в подписанную хартию. Важно, чтобы наш Минюст грамотно составил все эти обращения», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Депутат рассказал об опыте рассмотрения предложения в отношении Украины Венецианской комиссией в 2014 году.

«Я в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы — прим. URA.RU) являюсь членом юридического комитета и в 2014 году, когда на Украине все еще только начиналось, подал предложение, которое согласовали и решили отправить на рассмотрение в Венецианскую комиссию, которая является для Европы своего рода Конституционным судом. Но обращение в итоге дезавуировал генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, такой явный русофоб, который понял, что решение органа может быть положительным», — добавил Калашников.

Спикер подчеркнул, что ПАСЕ орган политический, а ЕСПЧ юридический, поэтому должен судить по основанию.

По словам Виктора Водолацкого, задача России не только выиграть дело, но и раскрыть глаза Европы на происходящие на Украине.

«Наша задача показать Европе и международным институтам, что происходит на Украине. Они могут закрыть глаза, растянуть дело, но когда увидят, что будут делать на их земле нацбатальоны, то уже не смогут задавать вопросы России, потому что Россия предупреждала», — отметил он. Действия на Украине депутат сравнил с политикой Гитлера. «На территории Украины формируется неонацистское государство. Там люди делятся на первый, второй, третий сорт, идет притеснение русскоязычного населения, людей заставляют менять фамилии, отказываться от своей национальности, в принципе, все то, что делал Гитлер в нацистской Германии в 30- е годы прошлого столетия», — добавил он.

Власти России на протяжении многих лет публично «били в набат» о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но страны Запад молчали и не хотели фиксировать факты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, раньше Москва постоянно говорила о нарушениях украинских властей во всех форматах: и в ОБСЕ , и в Совете Европы, и в ООН , а также привлекала внимание партнеров к ситуации на Украине за последние годы на уровне МИД и руководства России.