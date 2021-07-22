Китай отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования происхождения Sars-CoV-2. Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что нельзя исключать версию утечки коронавируса из китайской лаборатории в Ухани и призвал КНР сотрудничать открыто. Пекин обвинил ВОЗ в «политическом позерстве» и заявил, что вирус возник естественным путем, человек заразился им от животного. Китай неоднократно обвиняли в искусственном создании коронавируса.

Китайская Народная Республика не станет помогать Всемирной организации здравоохранения в реализации плана по второму этапу расследования происхождения коронавируса. Об этом со ссылкой на замруководителя Национального комитета здравоохранения КНР Цзэна Исиня сообщает агентство Reuters.

По словам Цзэна, ВОЗ "занимается политическим позерством", демонстрируя "высокомерие по отношению к науке".

Кроме того, представители китайского научного сообщества также заявили на брифинге, что "скорее всего, вирус передался человеку от животного через промежуточного носителя". Глава контактной группы эпидемиолог Лиан Ваннян подчеркнул, что в лаборатории в Ухани "вируса никогда не было".

"Нам не нужно тратить больше ресурсов на расследование версии об утечке", — настаивал он.

МИД КНР также отверг предположения ВОЗ о том, что вирус был разработан в лаборатории. Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что нельзя исключать и версию искусственного происхождения Sars-CoV-2.

24 мая газета The Wall Street Journal привела выдержки из доклада американской разведки о возможном появлении коронавируса за пару месяцев до начала глобальной эпидемии. В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью, с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания. Там также отмечалось, что в документе разведки есть подробности посещения этими пациентами больниц. WSJ считает, что доклад может стать поводом для более широкого расследования "искусственного происхождения" коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что публикация WSJ не соответствует действительности. Он подчеркнул, что, согласно заявлению Уханьского института вирусологии, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

"Если США уверены в своих заявлениях, тогда пусть докажут это. Как зовут этих ученых? Какой болезнью они заразились?

Если они утверждают, что у ученых был положительный тест на новый коронавирус, то где же отчет?", — добавил он.

Версия о естественном происхождении коронавируса от летучих мышей по-прежнему остается ключевой, заявили в мае в ВОЗ. Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи при этом признал, что "Национальные институты здравоохранения США" (NIH) выделили Уханьской лаборатории в КНР $600 тыс. для исследования коронавирусов летучих мышей, но категорически отверг, что эти деньги были направлены для улучшения функциональных особенностей вирусов — к примеру, повышения способности передаваться от человека к человеку. Правда, он признал, что нет никаких гарантий, что китайские ученые не использовали данные средства для экспериментов с коронавирусом.

При этом экс-сотрудник Госдепа США Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием происхождения COVID-19 при экс-президенте Дональде Трампе , заявил — "смешно полагать", что коронавирус мог естественным образом перейти от животных к людям.

"Уханьский институт вирусологии был эпицентром синтетической биологии КНР. Они затеяли некоторые очень непростые вещи, связанные с так называемыми методами повышения функциональности", — говорил он.

Президент США Джо Байден на этом фоне распорядился в 90-дневный срок расследовать версию о лабораторном происхождении COVID-19. При этом отмечалось, что Белый дом принимает во внимание все версии возникновения Sars-CoV-2.

Издание Daily Caller сообщило 30 мая со ссылкой на экс-дипломата Дэвида Ашера, что жена одного из уханьских вирусологов умерла от коронавируса за месяц до официального начала пандемии. Об этом ему рассказал другой сотрудник лаборатории. Он также обвинил власти КНР в преднамеренном сокрытии сведений о смертях от COVID-19 в ноябре и декабре 2019 года. Случаи коронавирусной инфекции якобы маскировались под обычный грипп.