В ДНР поддержали жалобу России в ЕСПЧ против Украины

"Дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает все более глубокую озабоченность, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав. Ситуация недопустима, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств. Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры молчат о вопиющих нарушениях прав миллионов людей", - цитирует парламентария Донецкое агентство новостей.
"Россия поддерживает и будет поддерживать русскоговорящих граждан, проживающих на Украине, - заявила Шишкина. - Мы же (Донецкая и Луганская народные республики) будем делать все, что от нас зависит для защиты прав русскоязычной общины [на Украине]. < > Отстаивать такие приоритеты, как борьба с дискриминацией языковых и религиозных меньшинств. В целом будем делать максимум, для того чтобы права человека рассматривались в качестве фактора, способствующего сближению, а не разобщению".