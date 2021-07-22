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В ДНР поддержали жалобу России в ЕСПЧ против Украины

ТАСС
48 минут назад
Дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Об этом в четверг заявила председатель комитета Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, комментируя подачу Россией в ЕСПЧ первой в своей истории жалобы против другого государства - Украины.
В ДНР поддержали жалобу России в ЕСПЧ против Украины
Фото: ReutersReuters
Как ранее заявили в четверг в Генпрокуратуре РФ, жалоба касается 10 основных групп нарушений. Среди них которых и политика дискриминации на Украине русскоязычного населения.
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"Дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает все более глубокую озабоченность, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав. Ситуация недопустима, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств. Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры молчат о вопиющих нарушениях прав миллионов людей", - цитирует парламентария Донецкое агентство новостей.
Шишкина напомнила, что с сентября 2020 года на Украине в соответствии с законом об образовании начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер. Русский язык, который является родным для 30-50% населения всей страны, подвергся особой дискриминации, поскольку для языков стран ЕС киевские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим. В результате возможности получения среднего образования на русском языке сократились на Украине более чем на 80%.
"Россия поддерживает и будет поддерживать русскоговорящих граждан, проживающих на Украине, - заявила Шишкина. - Мы же (Донецкая и Луганская народные республики) будем делать все, что от нас зависит для защиты прав русскоязычной общины [на Украине]. < > Отстаивать такие приоритеты, как борьба с дискриминацией языковых и религиозных меньшинств. В целом будем делать максимум, для того чтобы права человека рассматривались в качестве фактора, способствующего сближению, а не разобщению".
В феврале 2017 года Донецкая и Луганская народные республики приняли программу поддержки соотечественников на подконтрольной Киеву территории Донбасса, которая направлена на укрепление культурных, гуманитарных и профессиональных связей, оказание социальных и административных услуг в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, науки и даже спорта. В январе 2021 года на форуме "Русский Донбасс" в Донецке было объявлено о расширении программы на все регионы Украины.
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