В ДНР поддержали жалобу России в ЕСПЧ против Украины

В феврале 2017 года Донецкая и Луганская народные республики приняли программу поддержки соотечественников на подконтрольной Киеву территории Донбасса, которая направлена на укрепление культурных, гуманитарных и профессиональных связей, оказание социальных и административных услуг в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, науки и даже спорта. В январе 2021 года на форуме "Русский Донбасс" в Донецке было объявлено о расширении программы на все регионы Украины.