Он пояснил, что именно администраторы таких каналов, в том числе и NEXTA, координировали выход людей на улицы, когда оппозиция оказалась неспособна эффективно организовать их. «Протесты были направлены не за какого-то оппозиционного «кандидата в кандидаты», а против надоевшего большинству правительства (президента Белоруссии) Лукашенко», — добавил экс-главред и назвал оппонентов главы государства виновными в поражении протестующих.
Протасевич также обвинил лидеров несогласных в попытке нажиться на гражданском противостоянии и подчеркнул, что в эмиграции они «не чувствуют земли под ногами», постепенно теряя влияние внутри страны. «Всем нужны регалии, титулы, посты, а если нет ярко выраженного лидера, начинаются внутренние распри», — отметил он.
Позже он согласился сотрудничать со следствием и дал несколько интервью, в которых повторил
тезисы официального Минска о массовых беспорядках, обвинил оппозицию в иностранном финансировании и хвалебно отозвался о Лукашенко. Вскоре после этого Протасевича перевели из СИЗО
под домашний арест, у него появился
доступ к интернету.