Он пояснил, что именно администраторы таких каналов, в том числе и NEXTA, координировали выход людей на улицы, когда оппозиция оказалась неспособна эффективно организовать их. «Протесты были направлены не за какого-то оппозиционного «кандидата в кандидаты», а против надоевшего большинству правительства (президента Белоруссии) Лукашенко», — добавил экс-главред и назвал оппонентов главы государства виновными в поражении протестующих.