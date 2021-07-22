Обзор иноСМИ: Хорватское СМИ назвало цель Defender у Крыма

Хорватское СМИ назвало цель британского эсминца у Крыма

Фото: Рамблер Рамблер

Британский эсминец HMS Defender, подошедший к Крыму слишком близко, выполнял задачу электронной разведки с помощью мощной американской системы Shaman CESM. Как пишет Geopolitika News, целью эсминца было собрать «как можно больше данных о российской деятельности, провести идентификацию по источнику, декодирование и геолокацию».

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«Цель заключалась и в том, чтобы определить, насколько далеко русские готовы зайти в своей военной реакции», - подчеркивает издание.

Сообщалось, что всего Великобритания закупила семь систем Shaman и в первую очередь такой системой оснастили Defender. В Лондоне информацию об установке системы не подтвердили, ее возможности и преимущества держат в секрете. По версии Geopolitika News, в Британии отрицают контакт с российским флотом, чтобы не признаваться в операции по электронной разведке.

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