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Спикер Рады попросил конгресс США продолжить санкции в отношении "Северного потока-2"

ТАСС
1 час назад
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обратился к конгрессу США с просьбой продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку "Северного потока-2". Об этом говорится в четверг в открытом письме главы Рады спикеру Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси.
"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", в случае необходимости рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к его строительству", - говорится в письме. "Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", - добавил Разумков.
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