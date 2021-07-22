Режиссер церемонии открытия Олимпиады уволился из-за шутки про Холокост

Режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кэнтаро Кобаяси покинул свой пост после того, как СМИ рассказали о его шутках про Холокост, сообщила газета Mainichi Shimbun.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видеозаписи 1998 года Кобаяси, являясь участником юмористического дуэта, рассказал шутку про геноцид. Он разбросал множество нарезанных белых человечков и предложил «поиграть в Холокост».