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В Ухане прокомментировали возможность утечки COVID-19 из лаборатории

RT на русскомиещё 5
1 час назад
Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории, заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.
Уханьский институт вирусологии поставил точку в вопросе происхождения COVID
Фото: ReutersReuters
«Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19», — приводит РИА Новости заявление Чжимина.
Он также отметил, что «нет ни одного доказательства утечки коронавируса из лаборатории и того, что он был создан искусственно».
По словам Чжимина, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался новой коронавирусной инфекцией.
«Между учёными есть консенсус о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение», — сказал он.
Ранее учёные из Китая со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения коронавируса посредством утечки COVID-19 из лаборатории.
В мире,ВОЗ,РИА Новости,
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