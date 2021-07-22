Байден нашел общее между лидерами России и Китая

«Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая, я знаю его хорошо, он крепкий парень, он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами, не шутка, < > аргумент заключается в том, что демократии не могут функционировать в XXI веке, потому что всё происходит так быстро», — сказал президент США.
«У меня была долгая встреча с Путиным < >, и я хорошо его знаю. Эти ребята на самом деле делают ставку < > на автократию. Демократии должны подняться и продемонстрировать, что (способны) что-то сделать», — заявил американский лидер.