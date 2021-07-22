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Байден назвал «главный аргумент» Путина и Си Цзиньпина в пользу автократии

ИА Regnumиещё 5
16 минут назад
Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин полагаются на автократию, потому что современные демократии не могут функционировать в XXI веке. Трансляцию выступления американского лидера на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо) 21 июля вёл телеканал CNN.
Байден нашел общее между лидерами России и Китая
Фото: ReutersReuters
«Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая, я знаю его хорошо, он крепкий парень, он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами, не шутка, < > аргумент заключается в том, что демократии не могут функционировать в XXI веке, потому что всё происходит так быстро», — сказал президент США.
Байден добавил, что президент России Владимир Путин «делает ставку» на автократию по этой же причине.
«У меня была долгая встреча с Путиным < >, и я хорошо его знаю. Эти ребята на самом деле делают ставку < > на автократию. Демократии должны подняться и продемонстрировать, что (способны) что-то сделать», — заявил американский лидер.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден не раз высказывался о лидерах других стран в таком духе, приписывая им склонность к авторитаризму. В конце мая 2021 года американский президент заявил, что Китай, по утверждению Си Цзиньпина, будет «обладать Америкой» через 10 15 лет.
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