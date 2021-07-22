Байден нашел общее между лидерами России и Китая

Байден добавил, что президент России Владимир Путин «делает ставку» на автократию по этой же причине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден не раз высказывался о лидерах других стран в таком духе, приписывая им склонность к авторитаризму. В конце мая 2021 года американский президент заявил, что Китай, по утверждению Си Цзиньпина, будет «обладать Америкой» через 10 15 лет.