Украинскую школьную команду назвали в честь Гитлера

В украинском городе Новомиргороде в турнире по уличному баскетболу, проходившему в рамках Дня города, приняла участие команда под названием «Гитлеровцы». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший руководитель Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.

По словам мужчины, когда было объявлено название команды, он решил, что ослышался и даже переспросил. Однако слух его не подвёл.

Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает, — написал Немировский.

Через два дня на своей странице в Facebook ситуацию прокомментировал глава Новомиргорода Игорь Забажан. Он рассказал, что организаторы соревнований отреагировали на факт нарушения законодательства Украины, вызвали полицию и провели разъяснительную работу с участниками команды, после чего те сменили название и продолжили участие в турнире..

Четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии «Гитлеровцы» ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление», — рассказал Забажан.