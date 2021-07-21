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Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Lenta.ruиещё 11
51 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», принятый Верховной Радой 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте офиса главы украинского государства.
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины
Отмечается, что документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов. В частности, признаются представительные органы коренных народов.
Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7, которая говорит о территории Крыма, не являющегося частью Украины.
1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.
В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Украина,
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