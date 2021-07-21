Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Отмечается, что документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов. В частности, признаются представительные органы коренных народов.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7, которая говорит о территории Крыма, не являющегося частью Украины.

1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.