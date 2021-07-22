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Лукашенко рассказал о «красных линиях» в отношениях с Россией

Lenta.ruиещё 2
29 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в отношениях с Россией существуют определенные разногласия, однако есть «красные линии», за которые оба государства никогда не переходили. Заявление приводит БелТА.
Лукашенко обозначил «красные линии» в отношениях с РФ
Фото: Kremlin Pool/ GloballookpressKremlin Pool/ Globallookpress
«Бывают у нас претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России — это дело святое», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что основное внимание на переговорах с президентом России Владимиром Путиным уделяется вопросам обороны и безопасности. Он также отметил, что между главами государств установились тесные, добрые отношения и взаимопонимание.
Встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге состоялась 13 июля. Президенты договорились о цене на газ для Белоруссии в этом году. Стоимость не будет проиндексирована и останется на прежнем уровне. Лидеры также обсудили масштабные учения НАТО и планы размещения военных баз на территории Украины.
В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,Россия,Беларусь,
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