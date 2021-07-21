Ранее в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд
, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по "Северному потоку - 2". Она утверждала, что ФРГ, в частности, взяла на себя обязательство добиваться выработки общеевропейских санкций в отношении Москвы в случае агрессивных шагов России против Украины. Кроме того, отметила Нуланд, Берлин в рамках сделки с Вашингтоном по "Северному потоку - 2" согласился поддержать продление соглашения о транзите энергоносителей между Москвой и Киевом, истекающего в 2024 году.