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Меркель обсудила по телефону с Путиным "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину

ТАССиещё 11
52 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались энергетические вопросы, в частности газопровод "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину, а также реализация минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила в среду журналистам представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Во время телефонного разговора речь шла о реализации минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток - 2", - отметила она.
Деммер добавила, что "обсуждались также двусторонние вопросы".
Ранее в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по "Северному потоку - 2". Она утверждала, что ФРГ, в частности, взяла на себя обязательство добиваться выработки общеевропейских санкций в отношении Москвы в случае агрессивных шагов России против Украины. Кроме того, отметила Нуланд, Берлин в рамках сделки с Вашингтоном по "Северному потоку - 2" согласился поддержать продление соглашения о транзите энергоносителей между Москвой и Киевом, истекающего в 2024 году.
В мире,Видео,Ангела Меркель,Виктория Нуланд,Владимир Путин,Украина,Германия,
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