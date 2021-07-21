Подарок Путину: в ФРГ раскритиковали Меркель за соглашения с США

"Канцлерство Ангелы Меркель заканчивается прощальным подарком. Не для нее, но с ее стороны последовал подарок Владимиру Путину", - говорится в материале. "Российскому президенту выгоден компромисс, которого Меркель достигла с американским президентом Джо Байденом", - считает автор.
"Меркель воспользовалась тяжелым положением американского президента, который нуждается в Германии для своего "альянса демократий" против Китая - новой авторитарной мировой державы", - говорится в статье. Die Welt отмечает, что в связи с достижением соглашения между США и ФРГ "одурачена Украина, которая не участвовала в переговорах, одурачены Польша и балтийские демократии, которые еще долго будут напоминать Германии в Брюсселе и еще где-нибудь об этой сделке". Газета считает, что соглашение представляет собой в общем-то вовсе не компромисс, но "подчинение американцев".