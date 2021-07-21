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Welt: Меркель сделала подарок Путину, достигнув соглашения с США по Nord Stream 2

ТАССиещё 1
1 час назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце своего правления сделала подарок президенту России Владимиру Путину, достигнув компромисса с США по реализации "Северного потока - 2". Об этом в среду написала газета Die Welt.
Подарок Путину: в ФРГ раскритиковали Меркель за соглашения с США
Фото: ReutersReuters
"Канцлерство Ангелы Меркель заканчивается прощальным подарком. Не для нее, но с ее стороны последовал подарок Владимиру Путину", - говорится в материале. "Российскому президенту выгоден компромисс, которого Меркель достигла с американским президентом Джо Байденом", - считает автор.
При этом отмечается, что Меркель, "в отличие от ее предшественника [Герхарда Шрёдера] и других европейских политиков, после сложения с себя полномочий не будет извлекать финансовую пользу из хороших контактов с Кремлем", поскольку это "не соответствует ее стилю и характеру", а потому настойчивость, с которой она добивалась сделки с США, поражает.
"Меркель воспользовалась тяжелым положением американского президента, который нуждается в Германии для своего "альянса демократий" против Китая - новой авторитарной мировой державы", - говорится в статье. Die Welt отмечает, что в связи с достижением соглашения между США и ФРГ "одурачена Украина, которая не участвовала в переговорах, одурачены Польша и балтийские демократии, которые еще долго будут напоминать Германии в Брюсселе и еще где-нибудь об этой сделке". Газета считает, что соглашение представляет собой в общем-то вовсе не компромисс, но "подчинение американцев".
Ранее в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по газопроводу "Северный поток - 2". Как ожидается, детали будут объявлены в ближайшие часы.
В мире,Ангела Меркель,Виктория Нуланд,Герхард Шредер,Джозеф Байден,Владимир Путин,Die Welt,Соединенные Штаты,Германия,
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