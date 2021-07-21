Пока вы не уснули: Путин озвучил позицию по вакцинированию от COVID

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Путин призвал не навязывать прививку от коронавируса

Темпы вакцинации от ковида в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин , открывая в среду совещание с членами правительства.

"Наша основная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии", - сказал Путин.

Захарова назвала чушью слова главы МИД Украины о Черном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чушью заявления главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, который считает, что РФ якобы может превратить Черное море в свое внутреннее озеро.

Как отметила дипломат, Кулеба заявил, что знает, как помешать России "превратить Черное море в свое внутреннее озеро", он считает, что Россия якобы может поделить море пополам и "начнет полностью властвовать в своей зоне".

Казанского стрелка Галявиева признали невменяемым

Эксперты института имени Сербского признали невменяемым Ильназа Галявиева , напавшего на учеников и учителей казанской гимназии 11 мая. Об этом сообщил официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.

Издание пообещало опубликовать детали экспертизы Галявиева в ближайшее время.

Украина устроила стрельбы из "Буков" на границе с Крымом

Украинские военные провели тренировку у границ Крыма с использованием зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом в Facebook сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.

По словам командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение совершило многокилометровый марш на технике в указанный район.

Бастрыкин проверит избиение сына Стаса Пьехи

Известно, что Бастрыкин поручил «при наличии оснований» возбудить дело об избиении семилетнего Пети.

Познер объяснил непризнание российских вакцин в мире

Телеведущий Владимир Познер в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не стоит путать отношение к антикоронавирусным вакцинам в России и в мире. Отечественные препараты не признают за рубежом по экономическим и политическим причинам, отметил журналист.

Публицист подчеркнул, что, например, компания Pfizer — один из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке планеты — не собирается терпеть конкурентов.

В росте цен на стройматериалы в России обвинили США

Глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич в интервью РБК объяснил рост цен на пиломатериалы в России несколькими причинами.

Главная из них, по словам бизнесмена, — снижение мировых поставок в Китай и в Азию в целом, в чем виновато подорожание леса в США.

Сервиc Google закроется спустя 16 лет работы

Представленный в 2005 году сервис Google Bookmarks будет закрыт после более чем 16 лет работы. "Похоронить" его компания намерена осенью, пишет 9to5Google.

По данным издания, сервис будет закрыт 30 сентября 2021 года. Отмечается, что это никак не затронет закладки в Chrome и избранные места на картах Google.

Японская полиция нашла исчезнувшего спортсмена

Джулиус Сэкитолеко вместе со своей командой прибыл на Игры в Японию, однако его вместе с тренером вычеркнули из заявки.

Тогда 20-летний спортсмен оставил записку, что не хочет возвращаться в Уганду и планирует найти работу в Японии. Свои вещи он попросил передать жене.

Замглавы ГИБДД Ставрополья задержан в Москве