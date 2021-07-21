В Литве нелегальные мигранты устроили бунт

В литовском городе Игналина нелегальные мигранты устроили бунт. Об этом сообщил мэр Игналинского района Юстас Расикас, передает
Delfi.
В местном лагере находятся 50 нелегалов. Расикас отметил, что конфликты начались после того, как туда вернули девушку, переболевшую COVID-19. Он заявил, что она отказалась возвращаться в предоставленное ей помещение и устроила беспорядки вместе с остальными мигрантами. Мэр подчеркнул, что ее уже увезли «куда-то на границу», отделив от бунтующих соседей.
Расикас также рассказал, что жители лагеря выдвигают все больше требований к литовским властям.
«Наши мигранты отказались от еды. Требовали вернуть им мобильные телефоны. Нарастает недовольство, скажем так», — объяснил он.
Мэр заявил, что местные власти начали возвращать нелегалам мобильные телефоны, а также обязались выделить больше территории для их прогулок.
При этом он обратил внимание на проблему с обеспечением мигрантов едой. По его словам, если правительство продолжит выплачивать по 5,85 евро с НДС (более 500 рублей) на питание каждого человека, то найти поставщиков услуг будет нереально.
Ранее белорусские СМИ опубликовали
видеозапись со стрельбой на границе Литвы и Белоруссии. Литовские пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока.
В начале июля власти Литвы ввели
режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев с территории Белоруссии. По данным литовской пограничной службы, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.