В Литве нелегальные мигранты устроили бунт

В литовском городе Игналина нелегальные мигранты устроили бунт. Об этом сообщил мэр Игналинского района Юстас Расикас, передает Delfi.

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В местном лагере находятся 50 нелегалов. Расикас отметил, что конфликты начались после того, как туда вернули девушку, переболевшую COVID-19. Он заявил, что она отказалась возвращаться в предоставленное ей помещение и устроила беспорядки вместе с остальными мигрантами. Мэр подчеркнул, что ее уже увезли «куда-то на границу», отделив от бунтующих соседей.

Расикас также рассказал, что жители лагеря выдвигают все больше требований к литовским властям.

«Наши мигранты отказались от еды. Требовали вернуть им мобильные телефоны. Нарастает недовольство, скажем так», — объяснил он.

Мэр заявил, что местные власти начали возвращать нелегалам мобильные телефоны, а также обязались выделить больше территории для их прогулок.

При этом он обратил внимание на проблему с обеспечением мигрантов едой. По его словам, если правительство продолжит выплачивать по 5,85 евро с НДС (более 500 рублей) на питание каждого человека, то найти поставщиков услуг будет нереально.

Ранее белорусские СМИ опубликовали видеозапись со стрельбой на границе Литвы и Белоруссии. Литовские пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока.