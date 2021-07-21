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Лукашенко назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair

ТАССиещё 1
20 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в мае текущего года.
"События с самолетом - это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того чтобы сделать очередные шаги для удушения Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития", - заявил он в интервью телеканалу Sky News Arabia, фрагмент которого выложил Telegram-канал "Пул Первого" в среду.
Глава государства подчеркнул, что заявления на предмет того, что именно белорусская сторона изменила маршрут движения самолета Ryanair, являются серьезным фейком.
"Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли, - отметил Лукашенко. - Если кто-то предъявит факты, что именно белорусская сторона принудила самолет к посадке, то мы извинимся перед всем миром за подобное деяние".
По его словам, до сих пор таких фактов никто не представил, что белорусские власти якобы вынудили этот самолет приземлиться в Минске. Президент отметил, что ни общественность на Западе, да и в Белоруссии "не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу".
В мире,Видео,Александр Лукашенко,ЕС,Sky News,Беларусь,
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