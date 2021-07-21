По его словам, до сих пор таких фактов никто не представил, что белорусские власти якобы вынудили этот самолет приземлиться в Минске. Президент отметил, что ни общественность на Западе, да и в Белоруссии "не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу".