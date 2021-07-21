"События с самолетом - это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того чтобы сделать очередные шаги для удушения Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития", - заявил он в интервью телеканалу Sky News Arabia, фрагмент которого выложил Telegram-канал "Пул Первого" в среду.
"Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли, - отметил Лукашенко. - Если кто-то предъявит факты, что именно белорусская сторона принудила самолет к посадке, то мы извинимся перед всем миром за подобное деяние".