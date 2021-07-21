«Пожалуйста, не теряйте веру в Европу»: юный австриец обратился к Путину

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту России Владимиру Путину
с просьбой «не терять веру в Европу». Об этом говорится в сообщении на станице МИД России
в Facebook
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По данным ведомства, письмо главе государства было передано через посла России в Австрии.
«Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче. В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», - приводит МИД выдержки из письма Маттиаса Брандштеттера.
В российском внешнеполитическом ведомстве поблагодарили мальчика за интересное письмо и отметили, что Матиасу были переданы подарки от президента Владимира Путина.
«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», - пояснили в МИД.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал финалиста конкурса «Большая перемена» 11-летнего Даниила, который разволновался и не смог сдержать слез во время видеоконференции с главой государства. Путин попросил ребенка не стесняться слез, так как они говорят о его добром отношении к близким.