«Пожалуйста, не теряйте веру в Европу»: юный австриец обратился к Путину

По данным ведомства, письмо главе государства было передано через посла России в Австрии.

В российском внешнеполитическом ведомстве поблагодарили мальчика за интересное письмо и отметили, что Матиасу были переданы подарки от президента Владимира Путина.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал финалиста конкурса «Большая перемена» 11-летнего Даниила, который разволновался и не смог сдержать слез во время видеоконференции с главой государства. Путин попросил ребенка не стесняться слез, так как они говорят о его добром отношении к близким.