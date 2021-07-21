«Факты на стол»: Лукашенко ответил на обвинение ЕС в наплыве мигрантов из Белоруссии

Литовские власти 2 июля объявили экстремальную ситуацию по причине наплыва нелегальных мигрантов. По информации службы охраны госграницы Литвы, в текущем году свыше 2,2 тысячи нелегалов предприняли попытку въезда в Литву из Белоруссии, что в 27 раз больше, чем за весь прошедший год. При этом Александр Лукашенко заявлял, что государство больше не намерено сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза - из-за ограничений, введенных Западом, у Минска на это нет «ни денег, ни сил».