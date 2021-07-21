«Факты на стол»: Лукашенко ответил на обвинение ЕС в наплыве мигрантов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
назвал безосновательными звучащие со стороны Евросоюза
в адрес страны обвинения в том, что государственные органы республики имеют отношение к наплыву нелегальных мигрантов. Также он потребовал предоставить «факты на стол».
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил накануне, 20 июля, что его государство готово помочь находящимся по соседству странам в решении вопроса незаконной миграции в Европейский Союз.
«Белоруссия готова оказать поддержку Европе в разрешении вопроса нелегальной миграции», - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Следует отметить, что Литва в последнее время часто сообщает о росте количества задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.
Литовские власти 2 июля объявили экстремальную ситуацию по причине наплыва нелегальных мигрантов. По информации службы охраны госграницы Литвы, в текущем году свыше 2,2 тысячи нелегалов предприняли попытку въезда в Литву из Белоруссии, что в 27 раз больше, чем за весь прошедший год. При этом Александр Лукашенко заявлял, что государство больше не намерено сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза - из-за ограничений, введенных Западом, у Минска на это нет «ни денег, ни сил».
Впоследствии он сказал, что в Литве действуют преступные банды, имеющие отношение к нелегальной миграции, и порекомендовал Вильнюсу решать эту проблему, а не выказывать упреки Минску.