Глава ВОЗ: в мире появится более опасный штамм COVID

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
, член-корреспондент РАН Александр Горелов
заявил, что индийский штамм SARS-CoV-2 «дельта» не обладает
большей летальностью по сравнению с другими видами коронавируса. Также стало известно, что россияне, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с такими его последствиями,
как набор лишнего веса и воспаление щитовидной железы. Об этом рассказал эндокринолог Юрий Потешкин, объяснив, что после коронавируса у переболевшего снижается мышечная масса.