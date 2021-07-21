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Глава ВОЗ предупредил о появлении более опасного штамма COVID

Ura.Ruиещё 1
45 минут назад
В мире появится новый штамм коронавируса, более опасный, чем дельта-вариант. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ: в мире появится более опасный штамм COVID
Фото:  URA.RU URA.RU
«Чем шире распространение, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало», — передает его слова ТАСС.
Гебрейесус также отметил, что мир не справляется с пандемией коронавируса. По его словам, к окончанию Олимпийских игр в Токио, в мире из-за коронавируса умрут больше 100 тысяч человек.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что индийский штамм SARS-CoV-2 «дельта» не обладает большей летальностью по сравнению с другими видами коронавируса. Также стало известно, что россияне, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с такими его последствиями, как набор лишнего веса и воспаление щитовидной железы. Об этом рассказал эндокринолог Юрий Потешкин, объяснив, что после коронавируса у переболевшего снижается мышечная масса.
В мире,Александр Горелов,ВОЗ,РАН,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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