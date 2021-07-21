Год спустя: что стало с лидерами белорусской оппозиции

Ровно год назад, в июле 2020-го, ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать в качестве кандидатов на президентских выборах Виктора Бабарико Валерия Цепкало — главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко . Тысячи белорусов по всей стране вышли на массовые акции протеста. Тогда же начались и первые столкновения с ОМОНом, которые вскоре переросли в настоящие побоища. Но жесткие действия силовиков не остановили недовольных: люди выходили на улицы, предприятия бастовали, оппозиционные политики призывали граждан стоять до конца. Это привело к затяжному политическому кризису, который продолжается до сих пор. Но лидеры оппозиции к настоящему времени либо бежали за границу, либо остались в Белоруссии и оказались за решеткой. «Лента.ру» вспомнила самые резонансные истории белорусских оппозиционеров и выяснила, где и как живут оппоненты Лукашенко через год после начала «бело-красно-белой революции».

Фото: Tut.By / AP Tut.By / AP

Удавка на шее

Видео дня

Первым из серии громких судебных процессов, по которым обвиняемыми проходят известные оппозиционеры, стало дело бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико , занимавшего этот пост 20 лет.

Верховный суд Белоруссии приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима. 28 июня этого года Бабарико выступил в суде с последним словом и заявил, что не может признаться в инкриминируемых ему преступлениях, поскольку считает себя невиновным. Он также отказался от дачи показаний в суде и подчеркнул, что связывает преследование с выдвижением на пост президента.

В 2020 году Бабарико покинул должность и собирался баллотироваться в президенты, но его сначала не допустили к выборам, а затем неожиданно арестовали прямо дома, по обвинению в экономических преступлениях без решения суда. Обвинение запрашивало для него 15 лет лишения свободы, но в итоге срок уменьшили на год. Кроме того, оппозиционеру назначили большой штраф — пять базовых величин (более 4 миллионов белорусских рублей) и постановил взыскать с него 46 миллионов белорусских рублей (более миллиарда рублей) в счет погашения ущерба.

На момент ареста Бабарико был самым заметным банкиром страны и одним из двух известных представителей истеблишмента, решивших бросить вызов Лукашенко. Вторым стал экс-заместитель министра иностранных дел Валерий Цепкало , получивший популярность на посту главы «белорусской Кремниевой долины» — Парка высоких технологий. Но именно Бабарико считался основным конкурентом Лукашенко. Еще в мае 2020-го он сообщил, что в его инициативную группу вошли десять тысяч человек, а спустя месяц команда политика собрала 435 тысяч подписей за его выдвижение.

После задержания Бабарико тогдашний глава Комитета госконтроля Иван Тертель (сейчас занял пост руководителя КГБ) сделал резонансное заявление о «кукловодах из России », стоящих за деятельностью оппозиционера. Эту точку зрения активно поддержал Лукашенко и вплоть до выборов раскручивал тему «российского вмешательства», объясняя его тем, что Москва покушается на суверенитет Минска , принуждая к тесной интеграции не в интересах белорусского народа.

Но вскоре после начала августовских протестов тема с «российским вмешательством» сошла на нет, Лукашенко объявил, что в дела Белоруссии вмешивается все-таки коллективный Запад, и выжидательная тактика России сменилась поддержкой Лукашенко. Именно на этом фоне в Верховном суде начался процесс над Бабарико. За пять месяцев, пока длилось рассмотрение дела, никаких значимых заявлений о судьбе банкира от официальных представителей России не прозвучало.

Вдобавок к жесткому приговору политика лишили даже права на обжалование, поскольку дело рассматривал Верховный суд, на решение которого нельзя подать апелляцию. Однако юрист Дмитрий Лаевский , которого недавно исключили из Минской коллегии адвокатов, заявил, что защита все же намерена добиваться отмены решения суда. Адвокаты готовят надзорную жалобу и планируют поднять вопрос в Совете ООН по правам человека.

Пока же Бабарико подготовили к отбыванию срока наказания: его перевели из Минска в колонию в Новополоцке. Иных фигурантов дела Белгазпромбанка этапировали в другие исправительные учреждения, поскольку более двух человек, проходящих по одному делу, нельзя направлять в одну зону. Дело Бабарико однозначно рассматривается оппозиционерами как пример жестокого преследования критиков Лукашенко, но он не единственный оппонент президента, уже получивший срок.

Не так давно закончились слушания по делу сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца. Его задержали еще в июне 2020-го на акции протеста в Минске. После этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. В сентябре Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса Белоруссии), а спустя полгода приговорили к семи годам колонии усиленного режима. Остальные фигуранты дела — активисты «Европейской Беларуси», блогер Дмитрий Козлов и администратор Telegram-канала «Мая краiна Беларусь» Ирина Счастная — получили от четырех до семи лет колонии.

90 процентов белорусов не верят в справедливость обвинений в адрес Бабарико (данные онлайн-опроса британских аналитиков Chatham House

В ожидании срока

Сейчас в Белоруссии продолжается целый ряд громких процессов против соперников Лукашенко. Так, в конце июня началось рассмотрение дела против Сергея Тихановского — популярного блогера и автора YouTube канала «Страна для жизни».

Он собирался баллотироваться на пост президента, но его избирательная кампания продлилась меньше месяца: в мае 2020 года блогер оказался в СИЗО за участие в акции протеста против интеграции с Россией, которая проходила аж в декабре 2019 года. Это дало повод ЦИК Белоруссии не допустить его выдвижения. Место Сергея заняла его жена Светлана. Отбыв арест, Тихановский пришел на пикет по сбору подписей в поддержку супруги и снова оказался в наручниках.

Блогер стал участником конфликта, возникшего между двумя милиционерами и собравшимися на городской площади людьми. Причем его сторонники рассказывали о провокации со стороны неизвестной женщины. Тихановского обвинили в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293), разжигании социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов » (часть 3 статьи 130), угрозах в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191) и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342).

Сторона обвинения утверждает , что Тихановский и еще пять человек занимались преступной деятельностью с июня 2019 года. Всего по «делу Тихановского» проходят десятки людей, которых обвиняют в заговоре с целью организовать массовые протесты и свергнуть Лукашенко.

Блогера будут судить в закрытом режиме в СИЗО Гомеля вместе с другими фигурантами дела — председателем партии «Народная грамада» Николаем Статкевичем , автором Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорем Лосиком, автором YouTube-канала MozgON Владимиром Цыгановичем и двумя участниками проекта «Страна для жизни».

Вскоре по тем же обвинениям в попытке захвата власти начнется еще один, более громкий процесс — над членами Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Как сообщали представители защиты, их обвиняют по части 1 статьи 357 («Заговор с целью захвата власти»), части 3 статьи 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности»), части 1 статьи 361-1 («Создание экстремистского формирования») УК Белоруссии.

В случае признания Колесниковой и Знака виновными, им грозит до 12 лет лишения свободы. Точная дата еще не назначена. Защищать их будет тот же адвокат Лаевский , что вел дело Бабарико; по его словам, в деле отсутствует состав преступления.

Не менее громким должно стать дело против сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича . Впрочем, судьба оппозиционера, ради задержания которого Белоруссия пошла на конфликт с ЕС и США и принудительно посадила самолет Ryanair в Минске, остается неясной. По заявлениям правоохранителей, Протасевич активно сотрудничает со следствием по обвинениям в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», «организации массовых беспорядков» и «разжигании социальной вражды и розни». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Но уголовное дело не мешает журналисту появляться на госканалах и пресс-конференциях, пользоваться соцсетями и даже спокойно гулять по улицам Минска, несмотря на домашний арест. Вполне возможно, что Протасевич, пошедший на сделку с властью, избежит сурового наказания и станет козырем в большой игре Лукашенко. Судя по последней «активности» оппозиционера в Twitter и Instagram, его могут рассматривать в качестве популярного провластного блогера.

И действительно, кто еще может стать «говорящей головой» режима, если не один из главных организаторов протестов, осознавший свое поражение и готовый отстаивать белорусский суверенитет? О такой перспективе недвусмысленно говорят и рассказы Протасевича о «стальных яйцах» Лукашенко и финансировании Литвой и Польшей его бывших коллег.

В эмиграции

Уже через несколько дней после начала массовых протестов в августе 2020 года многие белорусские оппозиционеры поняли, что пройдена некоторая точка невозврата, и остается только наращивать давление на власть. Для этого им была необходима не только координация протестной активности «на местах», но и внешнее давление на режим Лукашенко, в том числе санкционное. Правда, этот план родился по воле обстоятельств.

Первым эмигрировавшим белорусским оппозиционером оказалась Светлана Тихановская . Как рассказали сторонники Тихановской , вечером 10 августа, на следующий день после выборов, ее пригласили на беседу с главой ЦИК Лидией Ермошиной . Там ее до вечера заперли в кабинете с двумя высокопоставленными силовиками, а затем в государственных СМИ появилось видеообращение Тихановской, в котором она призывает сторонников уйти с улиц. Позже выяснилось, что Светлану просто увезли в Литву и угрожали ее мужу — она сама рассказала об этом в новом обращении, записанном уже из-за границы.

Власти же настаивают на том, что часть оппозиции готовила покушение на Тихановскую с целью сделать из нее «сакральную жертву». Позже Лукашенко рассказал , что Тихановской выдали из бюджета 15 тысяч долларов для «обустройства на новом месте».

До Тихановской страну покинул еще один заметный участник президентской гонки, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Он не стал ждать, пока за ним придут, как за Бабарико, и уехал в Россию 24 июля 2020 года, за пару недель до выборов, а в день голосования к нему присоединилась семья.

Однако когда в отношении Цепкало в Белоруссии открыли уголовное дело, политик перебрался на Украину, а затем в Польшу — в России он был объявлен в розыск как подозреваемый почти сразу после возбуждения дела в Белоруссии, поскольку связаны обязательствами в рамках договора о Союзном государстве. В Польше Цепкало провел встречи с руководством государства и объявил о создании Белорусского демократического форума, призванного стать альтернативной конституционной комиссией. Впрочем, форум практически незаметен и не играет большой роли даже в кругах политэмигрантов.

Тихановская в Литве, напротив, развила довольно активную деятельность, встречалась с западными политиками, выступала в Европарламенте . К середине августа 2020 года по инициативе экс-соперницы Лукашенко был создан Координационный совет белорусской оппозиции. Через несколько дней, правда, белорусские власти признали его незаконным, было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти, а члены КС подверглись обыскам и допросам.

Также штаб Тихановской регулярно выдвигал новые громкие протестные инициативы. Одной из них стал «Народный ультиматум», обнародованный 13 октября 2020 года. Оппозиция грозила Лукашенко общенациональной забастовкой в случае невыполнения требований. Власти на уступки не пошли , а лишь сильнее закрутили гайки, и забастовка провалилась. Немногие присоединившиеся к стачкам работники госпредприятий и студенты были уволены и отчислены.

Та же участь постигла и другие проекты Тихановской, от создания Конституционной комиссии до реестра государственных служащих и правоохранителей, причастных к разгону акций протеста. Действительно, ЕС серьезно усилил санкции против режима Лукашенко, однако роль Тихановской и ее команды в этом решении вряд ли была хоть сколько-то решающей.

Взаимовыгодная война

Как ни странно, сейчас эмигрировавшие оппозиционеры и Лукашенко существуют в своеобразном симбиозе. Благодаря постоянным встречам Тихановской с американскими и европейскими политиками, за которыми следуют санкционные удары разной степени силы, белорусский президент мобилизует собственных сторонников и давит на неопределившихся — мол, именно из-за зарубежных оппозиционеров вводятся санкции, напрямую влияющие на снижение уровня жизни простых белорусов.

Ну, а продолжение репрессий внутри страны позволяет Тихановской и ее команде сохранять поддержку со стороны правительств стран-членов ЕС и США. Не так давно спецдокладчик ООН Анаис Марин заявила , что за последний год в Белоруссии было произвольно задержано более 35 тысяч человек и что страх репрессий заставил десятки тысяч граждан республики бежать в поисках убежища за границу.

530 граждан Белоруссии считаются политзаключенными, по оценке ООН

Массовые акции протеста 2020 года серьезно изменили расклад политических сил внутри Белоруссии, который, казалось, сложился после 2014 года. Тогда Лукашенко, обеспокоенный активизацией российской политики по собиранию «русского мира», заключил своеобразное соглашение с молодым поколением националистов. Как уже писала «Лента.ру», им позволили вести культурные проекты, главная задача которых — укрепление национальной идентичности белорусов и завершение национального строительства под лозунгами защиты суверенитета.

В обмен они отказывались от политических амбиций и признавали безальтернативность Лукашенко. Самыми яркими представителями этого поколения националистов были Франак Вячорка (ныне советник Тихановской), Павел Мотолько, Эдуард Пальчис Павел Белоус . Теперь Вячорка и Мотолько в эмиграции, причем по возвращении на родину их ждет уголовное преследование; Пальчис с осени находится под следствием, а Белоус хоть и остался в стране и на свободе, но его магазин белорусской национальной одежды Symbal.by попал под запрет властей.

По сути, с националистами случилось то же самое, что и с пророссийскими силами Белоруссии в конце нулевых. Тогда Лукашенко зачистил этот фланг политического поля, оставшись единственным политиком данной направленности в стране, который может вести диалог с Кремлем. Теперь он так же зачистил националистов, став единственным «защитником суверенитета».