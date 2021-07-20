"Чудовищная провокация против России": глава ДНР о катастрофе MH17

По его словам, у ополчения не было возможности поразить самолет на такой высоте. "История с "Буком" полностью сфальсифицирована: у нас не было на вооружении такой техники, но даже если бы и была, мы не обладали специалистами нужной квалификации", - подчеркнул он.

Глава республики напомнил, что ДНР сделала все возможное, чтобы вернуть тела погибших и обломки лайнера, а черные ящики самолета сразу после обнаружения были отправлены в Малайзию, что говорит об открытости Донецка в расследовании катастрофы. "Нам нечего скрывать, мы заинтересованы в честном расследовании, чтобы пролить свет на факты, - отметил он. - Есть много вопросов [к Украине], начиная с ключевого: почему маршрут Boeing был проложен над зоной военной операции? Почему Украина не закрыла это воздушное пространство? Уверен, когда-нибудь правда станет достоянием общественности. Очень важно, чтобы виновники этого циничного преступления понесли заслуженное наказание".