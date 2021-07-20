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Пушилин заявил, что катастрофу MH17 используют в качестве провокации против России и ДНР

ТАСС
1 час назад
Крушение малайзийского Boeing используется в качестве чудовищной провокации против России и Донецкой народной республики (ДНР). Международное сообщество демонстрирует предвзятое отношение, пытаясь скрыть вину Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью французскому внешнеполитическому журналу "Международная политика" (Politique Internationale), опубликованном во вторник.
"Чудовищная провокация против России": глава ДНР о катастрофе MH17
Фото: ТАССТАСС
"В этом деле много тревожных элементов. Некоторые версии, обвиняющие нас, были озвучены сразу после катастрофы, что само по себе странно, а затем расследование было неоправданно затянуто. Нам совершенно очевидно, что самолет был сбит Украиной. Эта чудовищная провокация была сфабрикована для того, чтобы обвинить наших бойцов и наказать Россию. Западные страны поспешили наложить санкции на Москву, даже не дождавшись предварительных результатов расследования. <...> Международное сообщество относится к нам предвзято и стремится обелить Украину", - сказал Пушилин.
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По его словам, у ополчения не было возможности поразить самолет на такой высоте. "История с "Буком" полностью сфальсифицирована: у нас не было на вооружении такой техники, но даже если бы и была, мы не обладали специалистами нужной квалификации", - подчеркнул он.
Глава республики напомнил, что ДНР сделала все возможное, чтобы вернуть тела погибших и обломки лайнера, а черные ящики самолета сразу после обнаружения были отправлены в Малайзию, что говорит об открытости Донецка в расследовании катастрофы. "Нам нечего скрывать, мы заинтересованы в честном расследовании, чтобы пролить свет на факты, - отметил он. - Есть много вопросов [к Украине], начиная с ключевого: почему маршрут Boeing был проложен над зоной военной операции? Почему Украина не закрыла это воздушное пространство? Уверен, когда-нибудь правда станет достоянием общественности. Очень важно, чтобы виновники этого циничного преступления понесли заслуженное наказание".
Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.
Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.
В мире,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Денис Пушилин,Boeing,Россия,Украина,
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