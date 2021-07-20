Пока вы не уснули: ретейлеры предупредили о риске пустых полок

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Ретейлеры предупредили о риске пустых полок

Руководители крупнейших торговых сетей в России отметили риски для легальной торговли из-за готовящихся требований к утилизации товаров. Они опасаются, что сокращение ассортимента приведет к «пустым полкам». При этом оператор мусорной реформы полностью опровергает такие последствия.

Отмечается, что ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), куда входят крупные торговые сети, в частности «Магнит» , X5 Group, «Лента», и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, среди ее членов Wildberries, «Утконос» и Ozon) выступили с заявлением, что разработанный Минприроды проект закона об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки формирует риски ухода торговли в «теневую зону». Это, в свою очередь, «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в торговых точках и уменьшению выбора в ассортименте интернет-магазинов. Ретейлеры высказались против положения документа о запрете на реализацию товаров, которые не включены в спецреестр в рамках системы учета отходов.

Настоящая мафия: в Ставрополье задержаны 35 силовиков

Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения должностными полномочиями.

«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», говорится в сообщении.

Богатейший человек мира улетел в космос

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос улетел в космос, сообщается в Twitter компании. Трансляция соответствующего мероприятия ведется на YouTube.

Пуск полностью многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, включающего спускаемую капсулу и одноступенчатую ракету, состоялся на полигоне в Техасе. Миссия предполагает, что капсула достигнет высоты около 105 километров, то есть окажется выше линии Кармана, считающейся Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Ожидаемая продолжительность полета составит примерно 11 минут, из которых четыре должны пройти в невесомости.

Миссия NS-16 является 16-й для New Shepard и первой, проходящей с участием человека. Кроме американца Безоса, считающегося самым богатым человеком в мире, в шестиместной капсуле космического корабля находятся еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.

Украина случайно признала независимость Абхазии

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского случайно признала независимость Абхазии, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

19 июля украинский президент совершил поездку в Грузию, посетил Батуми и побывал на грузино-абхазской границе.

Официальное интернет-представительство Зеленского опубликовало информацию о поездке и случайно признало независимость Абхазии, озаглавив новость «Президент ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией».

Путину показали новый российский истребитель

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой" , а также другие образцы авиационной техники, передает корреспондент РИА Новости.

ЛТС "Сухой" — это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев , данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.

Также на МАКСе главе государства были продемонстрированы вертолет Ансат-М, который представляет собой модернизированный вариант серийного легкого вертолета "Ансат", новый средний многоцелевой вертолет Ка-62, модернизированный вертолет тяжелого класса Ка-32А11М, беспилотный вертолет VRT300 и первый специализированный российский вертолет для полетов на морские платформы Ми-171А3.

Испытания С-500 показали на видео

В России провели успешные испытания зенитно-ракетной системы С-500.

Испытания новейшего вида вооружения прошли на полигоне Капустный Яр. Представители Минобороны РФ показали видео со стрельб С-500 и подчеркнули, что новейший зенитно-ракетный комплекс успешно поразил баллистическую цель: «По данным средствам объективного контроля цель поражена».

В сообщении также говорится, что российским военным удалось подтвердить тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО.

Обвиняемая в аварии с детьми признала вину

Москвичка Валерия Башкирова, ставшая виновницей аварии с двумя погибшими детьми, раскаивается в случившемся. Об этом информагентству ТАСС рассказали родные девушки. Также родственники выразили желание оказать помощь пострадавшей стороне и выплатить компенсацию. Накануне фигурантка дела о смертельном ДТП была помещена в СИЗО

В прошедшую субботу Башкирову поместили под домашний арест. Но поводом для пересмотра меры пресечения выступило требование московской прокуратуры. После того, как появилась информация о смерти второго ребенка, ведомство потребовало ужесточить обвинение на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сама Башкирова в ходе оглашения решения о заключении ее под стражу расплакалась.

В Китае создали самый быстрый поезд в мире

В Китае создали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч. Об этом сообщает государственное информагентство Xinhua.

Презентация транспорта состоялась в городе Циндао, восточно-китайской провинции Шаньдун.

Согласно публикации, это первая в мире модель наземного транспорта с подобными характеристиками.

Главной особенностью поезда является магнитная подушка, которая снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении.

Нашли компромисс: США и ФРГ договорились по «Северному потоку - 2»

Соединенные Штаты и Германия, как ожидается, в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода "Северный поток - 2". Об этом информирует в понедельник со ссылкой на источники агентство Reuters, сообщение которого приводится на платформе Yahoo Finance.

"Ситуация выглядит хорошо", - заявил один из источников, говоря о текущих контактах между представителями властей США и ФРГ по теме трубопровода. "Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни", - добавил он.

Россияне пожаловались на сложности с поиском работы

Большинству россиян стало сложнее найти работу или подработку в своей сфере, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, передает «Прайм».