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Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан

Российская Газета
39 минут назад
Патриарх американской фантастики, сценарист и актер Уильям Фрэнсис Нолан скончался на 94-м году жизни в Ванкувере, штат Вашингтон. Об этом сообщает File770.
Писатель Уильям Нолан умер на 94-м году жизни
Фото: tor.comtor.com
Автор отошел в госпитале после непродолжительной болезни, вызванной инфекционным заболеванием.
Нолан родился в 1928 году в Миссури в семье ирландских католиков. Получил художественное образование и какое-то время работал в компании по выпуску поздравительных открыток, присовокупляя к изображениям собственного же производства стихи. С 50-х начал зарабатывать литературой.
Самое прославленное произведение - серия постапокалиптических антиутопий про Логана. Первая книга (в соавторстве с другим титаном - колоритным Джорджем Клейтоном Джонсоном, автором "11 друзей Оушена") вышла в 1967-м и была экранизирована в 1976-м. Второй том вышел в 1977 году, третий - в 1980-м.
В 1977-1978-м по "Логану" выходил телесериал на четырнадцать эпизодов. В 2011-м Warner посулила ремейк с Райаном Гослингом и за режиссурой Рефна. Через четыре года проволочек Гослинг из проекта выбыл, а студия заявила, что по центру истории будет помещена женщина.
На дальнейшем счету Нолана комиксы, множество сценариев и биографических книг, в том числе о Рэй Брэдбери, масса примечательных рассказов, точечно выходивших на русском в антологиях.
Писатель - лауреат ряда важных регалий: Премии Брэма Стокера за заслуги перед жанром, дважды - Премии Эдгара По, номинант на престижнейшую Премию "Хьюго".
В мире,Эдгар По,Брэм Стокер,Райан Гослинг,Ванкувер,
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