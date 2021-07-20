Писатель Уильям Нолан умер на 94-м году жизни

Патриарх американской фантастики, сценарист и актер Уильям Фрэнсис Нолан скончался на 94-м году жизни в Ванкувере
, штат Вашингтон. Об этом сообщает File770.
Автор отошел в госпитале после непродолжительной болезни, вызванной инфекционным заболеванием.
Нолан родился в 1928 году в Миссури в семье ирландских католиков. Получил художественное образование и какое-то время работал в компании по выпуску поздравительных открыток, присовокупляя к изображениям собственного же производства стихи. С 50-х начал зарабатывать литературой.
Самое прославленное произведение - серия постапокалиптических антиутопий про Логана. Первая книга (в соавторстве с другим титаном - колоритным Джорджем Клейтоном Джонсоном, автором "11 друзей Оушена") вышла в 1967-м и была экранизирована в 1976-м. Второй том вышел в 1977 году, третий - в 1980-м.
В 1977-1978-м по "Логану" выходил телесериал на четырнадцать эпизодов. В 2011-м Warner посулила ремейк с Райаном Гослингом
и за режиссурой Рефна. Через четыре года проволочек Гослинг из проекта выбыл, а студия заявила, что по центру истории будет помещена женщина.
На дальнейшем счету Нолана комиксы, множество сценариев и биографических книг, в том числе о Рэй Брэдбери, масса примечательных рассказов, точечно выходивших на русском в антологиях.
Писатель - лауреат ряда важных регалий: Премии Брэма Стокера
за заслуги перед жанром, дважды - Премии Эдгара По
, номинант на престижнейшую Премию "Хьюго".