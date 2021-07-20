Писатель Уильям Нолан умер на 94-м году жизни

Патриарх американской фантастики, сценарист и актер Уильям Фрэнсис Нолан скончался на 94-м году жизни в Ванкувере , штат Вашингтон. Об этом сообщает File770.

Фото: tor.com tor.com

Автор отошел в госпитале после непродолжительной болезни, вызванной инфекционным заболеванием.

Нолан родился в 1928 году в Миссури в семье ирландских католиков. Получил художественное образование и какое-то время работал в компании по выпуску поздравительных открыток, присовокупляя к изображениям собственного же производства стихи. С 50-х начал зарабатывать литературой.

Deeply saddened to learn of the death of legendary writer William F. Nolan. Author of hundreds of short stories, and memorable screenplays like TRILOGY OF TERROR, he was also co-author of LOGAN'S RUN as a novel, and his stories were often adapted for the comics. He was 93. pic.twitter.com/4a7FbvvarD— I Bought That Comic (@BoughtThatComic) July 19, 2021

Самое прославленное произведение - серия постапокалиптических антиутопий про Логана. Первая книга (в соавторстве с другим титаном - колоритным Джорджем Клейтоном Джонсоном, автором "11 друзей Оушена") вышла в 1967-м и была экранизирована в 1976-м. Второй том вышел в 1977 году, третий - в 1980-м.

В 1977-1978-м по "Логану" выходил телесериал на четырнадцать эпизодов. В 2011-м Warner посулила ремейк с Райаном Гослингом и за режиссурой Рефна. Через четыре года проволочек Гослинг из проекта выбыл, а студия заявила, что по центру истории будет помещена женщина.

Remembering Horror Grand Master & SF author William F. Nolan who passed away 7/15. He co-wrote Logan's Run with George Clayton Johnson, the Burnt Offerings screenplay with Dan Curtis, & gave us many dark & amazing stories. Honored to have met this gentle titan of imagination. pic.twitter.com/m15nLNQuiR— R. J. Crowther Jr. (@RJCrowtherJr) July 19, 2021