За нарушение принципа верховенства права: ЕК пригрозила Польше санкциями

Еврокомиссия (ЕК) может инициировать в августе процесс введения финансовых санкций против Польши за нарушение принципа верховенства права в ЕС . С таким заявлением выступила во вторник в Брюсселе заместитель председателя этого органа Вера Юрова на пресс-конференции, посвященной публикации отчета ЕК о верховенстве права на территории сообщества.

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"ЕК потребовала от Польши выполнить постановление Европейского суда юстиции от 14 июля (требующего изменения системы дисциплинарных мер в отношении судей в этой стране), - сказала она. - Польша должна к 16 августа проинформировать ЕК о мерах, которые она приняла в данном направлении. Если этого не произойдет, ЕК обратится в Европейский суд юстиции насчет введения финансовых штрафных санкций, а также начнет собственную процедуру введения финансовых санкций против Польши в рамках европейской процедуры устранения нарушений".

Европейский союз потребовал от Польши отменить положения судебной реформы, так как, по мнению Брюсселя, они противоречат европейскому законодательству, пишут «Известия».

В свою очередь Варшава отказалась это делать. Более того, в августе поляки могут признать через конституционный суд страны приоритет национального права над европейским. В итоге это может оставить Польшу без финансирования со стороны ЕС.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сложившаяся ситуация является примером спора «между судами разных политических систем».

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«Мне кажется, что высшим правовым актом считается конституция Польши. А суд Европейского союза разрешает споры в той материи, которая является компетенцией Евросоюза», — сказал он.

Конфликты в отношениях между Польшей и Европейским союзом начались, когда к власти в Варшаве пришли консерваторы из партии «Право и справедливость» . В 2017 году они начали проводить масштабную реформу судебной системы. Против этого выступила оппозиция, заявив, что действующие власти пытаются подстроить судебную систему под себя. Начались акции протеста, однако власти своего решения не изменили.

Европейскому союзу следует заблокировать выделение средств Венгрии и Польше, но этот шаг должен коснуться правительств, а не населения, заявила замглавы Европарламента , член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барлей.

«Еврокомиссия должна немедленно действовать и заблокировать средства ЕС, особенно для Венгрии, но также и для Польши. Она (Еврокомиссия) действительно больше не может отделываться отговорками», – подчеркнула зампредседателя Европарламента.

По ее словам, при этом важно, чтобы данные меры в первую очередь коснулись правительств, а не населения, передает Deutsche Welle.

Барлей отдельно упомянула венгерского премьер-министра Виктора Орбана . Она выразила уверенность, что он и его правительство пошли на столь радикальные изменения, что говорить о «демократических условиях» в Венгрии уже не приходится.

Катарина Барлей указала, в частности, на корректировки, связанные с избирательным правом в Венгрии, которые в Брюсселе воспринимают как проявления национализма, на сокращение парламентского контроля, прав меньшинств, а также свобод сотрудников СМИ и деятелей культуры. Замглавы Европарламента также выразила обеспокоенность независимостью судебной системы в Польше.

Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии. Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен в том числе мартовским обращением главы правительства этой страны Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством.

У Польши нет намерений выйти из Евросоюза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет никакого риска Polexit. Это своего рода политическая фантазия. Здесь нет ни риска, никаких намерений», — сказал Моравецкий, комментируя опасения наблюдателей по поводу выхода страны из ЕС.

Политик подчеркнул, что подобная идея является «своего рода политической эмоцией», которую противники и оппоненты страны пытаются возбудить.