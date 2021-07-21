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Псаки: Зеленский посетит США 30 августа

RT на русскомиещё 4
17 минут назад
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская сторона ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 30 августа.
США анонсировали встречу Зеленского с Байденом
Фото: ReutersReuters
Об этом говорится в заявлении Псаки, которое было опубликовано на сайте Белого дома.
«Президент Байден с нетерпением ждёт возможности поприветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в США и встреча с американским лидером Джо Байденом планируются на конец июля.
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