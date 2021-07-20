Клинтон променял чаепитие с Елизаветой II на шопинг

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По информации издания, канцелярия тогдашнего британского премьера Тони Блэра (1997-2007) была готова сделать все возможное для организации визита американского лидера, считая встречу важным мероприятием для установления хороших рабочих отношений между Лондоном и Вашингтоном. Букингемский дворец, в свою очередь, направил через Даунинг-стрит приглашение чете Клинтонов на традиционное чаепитие с монархом.

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Однако Билл Клинтон и его супруга Хиллари отказались от предложения монаршего дома. "Американцы сказали, что президент и миссис Клинтон были очень признательны за приглашение Ее Величества королевы на чай во дворце, но желают вежливо отказаться", - отметил в своих заметках личный секретарь Блэра Филип Бартон. Помощник премьера также зафиксировал, что американскую администрацию не заинтересовало и предложение отужинать с главой британского правительства в загородной резиденции Чекерс.

Как свидетельствуют рассекреченные документы, президент Клинтон, проходивший в молодости обучение в Оксфорде, изъявил желание провести время в Лондоне в качестве туриста, пройтись по столичным магазинам и попробовать индийскую кухню.