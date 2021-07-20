Вот и все. Вьетнам откроется для туристов

Во Вьетнаме
с октября этого года начнется возобновление приема зарубежных гостей. Первым для иностранцев откроется остров Фукуок
, сообщила АТОР. Первые 90 дней планируется принимать до трех тысяч туристов в месяц. Для путешественников будут доступны только чартерные рейсы. Заселять их будут отдельно от местных жителей. Посол Италии
не исключил открытие страны для российских туристов в сентябре Далее планируется принимать от пяти до десяти тысяч гостей из-за рубежа, прибывающих, в том числе и регулярными рейсами. Причем география курортов будет расширена. Как уточнили ТАСС в Минкультуры
, посетить Вьетнам можно будет только в рамках пакетного тура. При себе нужно будет иметь справку о вакцинации одобренным препаратом (например, вакциной «Спутник V»). Вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до даты въезда, но не позднее, чем за 12 месяцев до прибытия. Для переболевших COVID-19 достаточно предъявить документ, подтверждающий полное выздоровление. С момента выписки из больницы должно пройти не более 12 месяцев.